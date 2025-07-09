樂天桃猿限動稱「大罷免大成功」　網友轟：公關危機

▲樂天桃猿限動遭網友截圖。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

記者郭運興／台北報導

新北市新店區廣興橋8日發生民眾溺水意外，不料警消搜救艇在搜索過程翻覆，導致37歲消防員吳恩碩殉職。中職球隊樂天桃猿今（9日）卻在社群平台轉發「藍白刪救災裝備預算」的貼文，更打上大罷免大成功，雖然立即刪除，但仍被截圖廣傳，引起議論。對此，網友也開轟「樂天是嫌自己公關危機不夠多是不是」、「公開表態支持大罷免？」、「完蛋了要被罵爆了」。

中華職棒球隊樂天桃猿今天在社群平台instagram限動轉發一篇網友指控「消防救災購買裝備遭藍白刪除」的貼文，並且還打上藍白刪救災裝備預算，大罷免大成功，雖然隨即刪除，但依舊遭到網友截圖廣傳，引起各界議論。

網友對此事反應兩極，有網友不滿表示「樂天是嫌自己公關危機不夠多是不是」、「公開表態支持大罷免？」「完蛋了要被罵爆了」、「這小編沒開除我每天來罵」、「連這都能扯政治」、「敢做事出來當啦不用刪文，不是很會發文大罷免」，但也有不少網友力挺樂天桃猿，紛紛至社群最新貼文留言「大罷免大成功」。

對於此爭議，名嘴謝寒冰也發文表示，樂天桃猿小編發了這則限動，雖然後來刪除，還是被網友截圖了。

謝寒冰指出，實際上在消防署保證絕對不會補助黑熊學院後，這筆預算根本沒有刪除，青鳥、黑熊、綠蟾蜍不斷用這種預算討論過程中的折衝技巧，最後根本沒刪的東西到處造謠，這就是民進黨與側翼最卑劣的地方。

謝寒冰批評，這些其實早已澄清過，媒體也報導過了，但現在連樂天桃猿小編也這樣搞，可見綠營認知作戰有多麼可怕！