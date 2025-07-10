台灣音樂家被要求喊「我愛中國」　綠委揭共產黨本質「先騙再逼」

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣年輕音樂家朱紫渝透過社群媒體透露，近來被以「只是去演出」的名義受邀到中國，慶祝台灣光復80週年，到了對岸後，在拍攝過程中被要求吶喊「我愛黃河、我愛中國」等與演奏工作無關的發言。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（10日）直言，這就是統戰方式，且是連哄帶騙，脅迫進行違背意願的言論，是共產黨本質。她說，會要求強化所有國安法制作為，呼籲藍白不要再擋，中國無所不在的統戰手法，我們都要有效、精準打擊。

吳思瑤今日表示，中共手法就是不演了，把想進行正常文化交流的音樂家請到中國去，最後逼迫台灣音樂家說出他想要的話，這種就是統戰方式，且是連哄帶騙把人騙去，脅迫台灣文化人在中國說出我愛台灣、我愛黃河、我愛長江，這種違背個人主觀意見的言論，這就是共產黨本質。

吳思瑤說，執政黨一再呼籲，中國統戰透過不同對象，已經發展出各種方式，而文化交流就是一個先假藉兩岸文化交流之名，提供演出舞台，把人哄去、騙去後才露出真面目，脅迫進行武統或統戰言論，散播大中國思想。

吳思瑤認為，執政團隊、文化部門也要盡力提醒所有文化人士、創作者，慎防這種先拿糖果給你，最後才騙你吃下毒藥的手段，大家都要繼續防範，也要求強化所有國安法制作為。她呼籲，藍白不要再阻擋國安法制，中國無所不在的綿密統戰手法，我們都要有效、精準打擊。