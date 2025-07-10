吳思瑤曝柯建銘原意　連喊3次Never：民主不走回頭路

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨指控，民進黨團總召柯建銘曾說，會用《刑法100條》伺候藍委。白委黃國昌批，把民主法治完全踐踏腳底。民進黨發言人吳崢強調，「民主不可走回頭路」，綠委王世堅也說不可能發生。綠委吳思瑤今（10日）也連說3次Never，強調絕不可能透過政治力來整肅異己，這是國民黨過去做的事。她也替柯建銘緩頰，認為是有涉及具體行為，當然國家法制是可以抗衡、進行的，但這都只是一個提醒。

吳思瑤受訪表示，民進黨從黨外到組黨，一路以來都是用具體行動，甚至很多民主前輩犧牲生命、自由而換來民主改革。刑法100條不管廢除或修法，都是民進黨長期以來努力推動的成果。對於所謂政治思想犯，民進黨執政絕對不可能走回頭路。民主跟進不不走回頭路，惡法也不可能復辟，這是民進黨清楚立場，反而當時造成政治思想箝制的是國民黨，民進黨是站在抗拒、爭取人權自由一方。

針對政治思想犯，吳思瑤強調，「我們絕不可能透過政治力來整肅異己」，這是國民黨過去做的事，民進黨不會、不可能，Never！Never！Never！」

吳思瑤也幫柯建銘緩頰說，柯總召談話原意，如果台灣國會議員所言所行不是支持台灣 、不是守護國家，如果有涉及具體行為，附和境外敵對勢力、出賣傷及國家，當然有現行國安法制可以來處理。

吳思瑤說，「法就在那，如果有人有具體行為，當然國家法制是可以抗衡、進行的，但這都只是一個提醒」，希望國安法制能獲得全民認同共識、強化執行推進。至於其他政治解讀，都是陷落他們刻意渲染、凸顯的政治操作。