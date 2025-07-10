美卿魯比歐首次亞洲行啟程！　安撫東南亞各國、強化安全保證

▲美國國務卿魯比歐上任後首次出訪亞洲 。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計今（10日）在馬來西亞吉隆坡與東南亞國家協會（ASEAN）成員舉行會晤，這是他上任以來首次訪問亞洲。儘管美國總統川普針對東南亞展開新一輪全球關稅攻勢，魯比歐此行將試圖安撫各國，強調華府仍視該地區為優先戰略對象。

路透報導，美國國務院表示，魯比歐此行將出席東協10國部長會議，並與馬來西亞高層官員舉行雙邊會談；他也將參加東協與對話夥伴的擴大會議。這場外交行動被視為美國重申對「印太戰略」承諾的重要舉措，並希望扭轉川普政府長期將注意力集中於中東與歐洲戰事的印象。

川普日前宣布自8月1日起對包括馬來西亞在內的6個東協成員國，以及日本與南韓等東北亞盟友課徵高額關稅，讓魯比歐此行難免籠罩於關稅爭議的陰影下；不過魯比歐仍將努力強化與東南亞國家的夥伴關係，並重申美國在區域安全與經濟發展上的重要角色。有分析指出，魯比歐此行也是試圖反制中國日益積極的外交與經濟擴張行動。

華府戰略與國際研究中心（CSIS）地緣政治與外交政策部門主席維克多查（Victor Cha）表示，「這趟訪問的意義重大，是針對中國外交與經濟攻勢的回應。」

報導指出，中國外交部長王毅與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也將出席東協10國部長會議，但還不確定魯比歐是否會與兩人會晤。

一名美國國務院高層官員日前對媒體表示，魯比歐此行的首要任務之一是重申華府對東南亞的承諾，「不僅是為了該地區，更因為這關係到美國自身的繁榮與安全」。該官員並指出，儘管距離新政府上任已超過7個月，此行仍具有「亡羊補牢」的戰略意義。

魯比歐此次也將聚焦區域安全合作，議題包括南海戰略平衡、打擊跨國犯罪、毒品走私、詐騙中心與人口販運等。