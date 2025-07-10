美恢復對烏軍援！　率先送出「155公釐砲彈、GMLRS火箭彈」

▲美軍已恢復對烏克蘭的部分武器供應。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國政府日前暫停部分對烏克蘭的重要軍援，引發外界關注。不過據美國官員9日透露，美軍已恢復部分武器供應，開始向烏方運送155公釐砲彈與導向式多管火箭彈（GMLRS）。

根據《路透社》報導，白宮匿名官員指出，上週軍援暫停可能與美方擔憂自身武器庫存偏低有關。總統川普（Donald Trump）其後強調，自己不知誰下令暫停軍援，並承諾將提供更多防禦性武器，協助烏克蘭抵禦俄軍攻勢。

兩名知情官員表示，目前提供的軍備包括155公釐砲彈與GMLRS火箭彈，但未透露具體數量，也不清楚這批軍援是否已運送完畢。對於為何此次僅限於砲彈與火箭飛彈，或其他武器是否會恢復供應，相關細節也仍不明朗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）日前則下令擴大對美聯繫，確保重要軍備供應不中斷，尤其以防空系統為首要重點。川普也曾表示，正考慮向烏方提供愛國者（Patriot）防空飛彈，但目前尚未決定具體時程。

根據美方資料，此前暫停運送的軍備包括30枚愛國者飛彈、8500枚155公釐砲彈、超過250枚精準GMLRS飛彈，以及142枚「地獄火」（Hellfire）空對地飛彈。

隨著俄羅斯空襲持續升溫，基輔方面強調，急需更多防空系統因應大規模無人機與飛彈攻擊。僅在9日深夜，俄軍就出動了創下紀錄的728架無人機襲擊烏克蘭。

澤倫斯基警告，這種密集轟炸再次突顯，國際社會有必要對俄羅斯的戰爭資金來源，包括購買俄國石油的國家，施加「實質」制裁，來阻止俄方持續擴大侵略。