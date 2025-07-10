巴西大踩雷！　川普最新關稅課徵50％「針對性極強」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普公布第二波關稅函名單，當中宣布計畫對巴西製商品課徵高達50％的關稅，理由是該國「攻擊」美國科技企業，並對前極右總統波索納洛（Jair Bolsonaro）發動政治清算。川普要求巴西當局，立刻終結對他的「盟友」波索納洛的審判。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發表的關稅信函中，巴西面臨50％的進口稅率。川普表示，此舉「有它的必要性，是要糾正當前政權造成的重大不公」。這封信也點名巴西政府正在對美國科技公司發動「獵巫行動」，並干預言論自由，包括對川普自家社群平台Trump Media發出的封鎖令。

▲巴西總統魯拉。（圖／路透）



川普此番表態，是他本周來已寄出的第22封關稅通知信函，對象涵蓋日本、南韓、斯里蘭卡等國，關稅新制預計將於8月1日正式生效。這些措施多為4月提出但因金融市場反彈而暫緩的版本，現在重新上路。

與其他國家的廣泛課徵相比，川普對巴西的信函語氣明顯更為針對性。他批評現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）領導下的巴西政府，並強調巴西法院近期對社群平台的判決構成對美企的實質威脅。

巴西最高法院上月裁定，社群平台對其用戶發布的內容可被追究責任。川普則在信中表示，他已指示美國貿易代表署（USTR）對巴西的數位貿易政策啟動「301條款調查」，這是美國過往對外課徵懲罰性關稅的主要法律依據之一。

▲巴西前總統波索納洛。（圖／達志影像／美聯社）



儘管美巴兩國去年仍維持美方貿易順差，但川普與波索納洛過去的親密關係並未轉化為外交緩衝。兩人在任期間曾於2019年於白宮會晤，且都在卸任後拒絕承認敗選。波索納洛目前正面臨巴西司法機關就2022年大選發動的調查，但他否認曾試圖推翻魯拉當選結果。

對此，魯拉本周早些時候反擊稱，巴西「不會接受來自任何人的干涉」，並痛批川普在社群媒體上威脅課稅的言論「極不負責任」。隨著川普競選聲勢升高，此舉恐讓美巴關係進一步惡化。