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搶買寶可夢卡牌！美男「插隊」爆多人鬥毆　他遭刺傷緊急送醫

▲▼搶買寶可夢卡牌！美男「插隊」爆多人鬥毆　他遭刺傷緊急送醫。（圖／翻攝X）

▲3名男子因為「插隊」爆發肢體衝突。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國加州發生駭人事件，一群民眾正在商店門口排隊購買「寶可夢」（Pokémon）卡牌，卻因為插隊爆發衝突，3人展開激烈鬥毆，其中一名男子遭玻璃碎片猛刺，一度危及性命，幸好送醫治療後已無大礙。

《時人》等外媒報導，5日上午9時22分，科爾馬（Colma）警方獲報得知，電玩遊戲實體店GameStop發生多人肢體衝突。KRON4播出影片顯示，這場鬥毆發生在店門口，其中一名男子堅稱自己道歉了，隨後爆發爭執。

警方抵達現場後，「發現一名受害者頭部有撕裂傷，身上還有多處刺傷」，立刻在現場展開醫療協助。他們指出，受害者傷勢危及生命，被迅速送往當地醫院後，狀況已經穩定下來。

▲▼位於美國加州科爾馬（Colma）的電玩遊戲實體店GameStop。（圖／翻攝Google Maps）

▲位於科爾馬的電玩遊戲實體店GameStop。（圖／翻攝Google Maps）

警方表示，受害者與第一名嫌犯、49歲舊金山居民米高爾（Miguel OrellanasFlores）發生口角衝突，因為嫌犯「試圖插隊以購買寶可夢卡牌」，「當米高爾用一個玻璃製梅森杯擊中受害者後腦杓時，這場爭執變成肢體衝突。」

隨後，第2名嫌犯、27歲舊金山居民以賽亞（Isaiah Calles）竟抓起玻璃罐的碎片，多次攻擊受害者。

在警方抵達前，2名嫌犯分別駕駛2輛轎車逃離現場，但很快就落網。他們如今面臨使用致命武器襲擊罪、毆打造成嚴重人身傷害罪、共謀犯罪等罪名被捕，被送入聖馬刁郡（San Mateo County）郡立監獄。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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