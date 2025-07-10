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路透：TikTok擬推「美國專用版APP」　類似中國抖音

▲TikTok。（圖／CFP）

▲TikTok。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合報導

TikTok為因應美國總統川普主導的潛在出售計畫，正準備在美國推出一款獨立應用程式，該APP預計將與全球版採用完全分離的演算法與資料系統。消息人士透露，這項行動可能為TikTok與中國母公司字節跳動（ByteDance）之間技術切割的關鍵一步。

《路透社》報導，數名TikTok在職員工指出，TikTok過去數月來一直在加緊腳步，著手建立一個專供美國市場使用的新版本TikTok。他們透露，新版本的開發內容包括將既有的全球應用程式代碼、人工智慧模型、演算法、功能與用戶資料進行轉移與複製，打造一個完全獨立的美國專用平台；這些員工因涉及公司內部事務而要求匿名。

這項被稱為「M2」的內部專案設定在9月前完成，到時美國版TikTok將在技術上與國際版實現前所未有的切割，將影響美國1億7,000萬用戶獲取全球內容的方式，也可能衝擊非美國創作者在平台上的收入來源。

新應用程式的運作方式將類似於目前僅限中國境內使用的抖音（Douyin），完全脫離國際版TikTok的系統。知情人士指出，來自其他國家的用戶將無法在應用程式商店搜尋到美國版TikTok。

雖然現有的內容預計將被移植到新版本，但目前尚不清楚新內容是否會與全球版互通。據透露，新應用程式的推薦系統將完全基於美國用戶的資料訓練而成，意味著演算法與用戶推薦內容將以美國本地為主，進一步與全球TikTok系統區隔開來。

這項分離計畫已進行數個月，目的在於應對美國國會於2024年通過的新法案；該法案要求字節跳動須於2025年1月19日前出售TikTok，否則將面臨在美禁令。美國國會兩黨以壓倒性票數通過該法，理由是出於國安與資料安全考量。

華府官員指出，TikTok受中國公司控股，因此有義務向北京政府提供協助，恐被用來進行對美國的影響力行動或收集公民個資。字節跳動與TikTok對此報導均未回應置評。

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