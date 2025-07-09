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對日韓猛課25%關稅「川普目的曝光」　矢板明夫：值得台灣借鑒

▲▼日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂和美國總統川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府已向14國發出第一波關稅通知函，其中對日本及南韓課徵25%的對等關稅，引發外界關注。印太戰略智庫執行長矢板明夫認為，華府此舉是為了「殺雞儆猴」，台灣值得借鏡。

矢板明夫在臉書發文表示，美國對日韓課徵高額關稅，不僅是因為失去耐心，也是為了殺雞儆猴，「日本和韓國是『雞』，中國和歐盟是『猴』。石破茂政府的失敗教訓，值得台灣借鑒。」

他也提到，7日8日不僅是美國宣布對日本實施25%關稅的日子，也是日本前首相安倍晉三遇刺過世屆滿3年，「很多日本政要認為，石破茂政府和美國的談判方式過於強硬，讓川普覺得丟了面子，如果安倍前首相還健在的話，一定能進行更好的溝通，日美關係不會變得如此糟糕。」

▲▼ 日本首相安倍（左）及美國總統川普（右）。（圖／路透）

▲安倍晉三與川普關係友好。（圖／路透）

矢板明夫稱讚安倍晉三是「外交高手」，擅長換位思考，與許多外國領袖成為好友，「如果是安倍首相負責和美國談判的話，或許在日本的核心利益——對美出口汽車的關稅問題上不會讓步，但是在大米進口、駐日美軍的經費等問題上，或許會接受美方的要求」，設法讓川普認為「日本是和美國站在一起的。」

事實上，在安倍晉三逝世3年的這一天，其故鄉山口縣長門市舉行了一場追思會，安倍夫人與許多政要都有出席，台灣駐日代表李逸洋夫婦、駐福岡辦事處長陳銘俊、立法委員李坤城、陳俊宇，和行政院政務顧問野崎孝男也到場致敬。

矢板明夫還指出，隨著美國公布高額關稅，許多日本企業緊急召開會議，亂成了一鍋粥，這肯定也將影響日本自民黨的參議院選情。

今天是日本前首相安倍晉三遇刺過世三週年的日子，也是美國的川普政府宣布對日本實施25%高關稅的日子。 許多日本企業因為美國的高關稅，緊急召開會議等，亂成了一鍋粥。這一定會影響自民黨的參議院選情。很多日本政要認為，石破茂政府和美國的談判方式過...

矢板明夫俱樂部發佈於 2025年7月8日 星期二
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