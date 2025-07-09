川普關稅很強硬「各國也不讓步」　BBC：市場只是一時平靜

▲川普於4月2日首次宣布對等關稅。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

BBC報導，美國總統川普的「對等關稅」暫緩期限進一步延遲至8月1日，儘管華府態度強硬，大多數國家也不會讓步，目前的市場平靜，恐怕只是暫時的。

川普4月宣布暫緩實施「對等關稅」之後，曾鄭重承諾「90天內達成90項協議」，但截至第一個「最後期限」7月9日，就連9個協議都沒有達成。這已經透露出一個訊息，那就是「最後期限」不僅已經延至8月1日，甚至可能進一步推遲。

從美國的角度來看，財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，所有關注焦點都集中在造成95%美國貿易逆差的18個國家身上。美國本周向貿易夥伴發出的關稅信函，基本上就是「解放日」的翻版，其稅率與4月2日首次公布的大致相同，以逆差規模作為「所有貿易作弊總和」替代指標的公式，也依然存在。

這次進一步延長「最後期限」，沒有像今年稍早那樣引發市場動盪。基於「TACO」也就是「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）的概念，金融市場預期，延遲情況將再度發生。

BBC指出，人們真正應該學到的是，川普政府根本無法達成協議，所謂的關稅通知信函，正是失敗的證明。白宮可能採取強硬態度，但其他大多數國家也是如此，自從4月以來局勢，並未真正發生變化。

世界各國已經看到，如果看似真的可能發生貿易戰，美國會遭到市場懲罰。美國零售商紛紛警告白宮，可能發生價格上漲、貨架空蕩蕩的局面。與此同時，還有一樁可能成立的法庭訴訟，可能促使川普關稅被判違法。

此外，全球貿易體系被顛覆也發生相關影響，美元兌多種貨幣的匯率今年已經下跌10%，儘管貝森特在任命聽證會上宣稱，美元升值有助於緩解關稅帶來的通膨影響，但事實卻正好相反。

隨著美國在自己周圍築起一道關稅之牆，世界各國之間的貿易可能增加，只要看看最近英國與印度、歐盟及加拿大的經濟協議就可以知道。

值得注意的是，美國目前對各國施加的有效關稅稅率約為15%，而過去40年來，這個數字通常僅約2%到4%，這還是在關稅通知信發布之前。儘管目前市場反應平靜，但恐怕不會一直持續下去。