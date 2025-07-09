普發現金周五將闖關？　朱立倫喊話綠「各退一步」：一定要做

▲國民黨主席朱立倫中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普對等關稅大刀，衝擊全球金融市場，目前台灣的最新關稅數字尚未揭曉，國內各大企業莫不屏息以待。國民黨主席朱立倫今（9日）主持中常會時再度強調，普發現金是真正能刺激景氣的做法，新加坡與台灣視為競爭對手的韓國做得到，他們當然一定要做。

美國總統川普自8日凌晨起，陸續公佈各國最新對等關稅稅率。針對立法院何時要處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立委王鴻薇昨日表示，大家都很關心台美關稅進度，很多民眾希望趕快通過包含產業支持和普發現金的部分，因此本周五（11日）有可能處理特別條例，仍在密切討論中。

朱立倫今日下午主持中常會時也說，對於立法院正在審議的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，民進黨把國安問題、社會補助、教育補助全部混在一起，讓人誤解，所謂的4400億元的特別預算都是用來救經濟，但不是，經濟部分只佔930億元、社會補助佔1670億元、國安國防補助1500億元，而他相信，民眾真正關切的是經濟部分。

朱立倫指出，新加坡即將在8月6日開始普發現金，每人1萬元到2萬元不等；韓國總統李在明就職沒多久，上週五國會就通過第二次追加預算，將於7月21日開始普發現金，韓國兩次追加預算都是針對這次關稅經濟，總共追加45.6兆韓元，約新台幣9000多億元。

朱立倫認為，以台灣和韓國的經濟規模相比，台灣在刺激景氣和普發現金上，至少應該達到韓國的一半，這是民眾所關心的，但韓國提出了9000多億元，台灣卻只提出930億元，沒有普發現金，民進黨為什麼還在拒絕普發現金？930億元，再加上2300億元的普發現金，不過是韓國預算的三分之一。

朱立倫強調，針對國防，國民黨支持，對於社會補助，國民黨也支持！只不過民進黨卻三合一兜在這次的特別條例裡面，那國民黨的立場就很清楚，對於增加普發現金這一項，既然民進黨不願意單獨為國防、社會補助另外設特別條例，那大家就各退一步，國民黨代表民意要求的普發現金，也是要求把整個刺激景氣、強化經濟預算從930億元增加為3200億元，這才是真正能刺激景氣的做法。