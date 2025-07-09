颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

▲受丹娜絲颱風影響，《台南總舖師四季辦桌．夏季場》、2025台南夏日音樂節「將軍吼」、以及「安平－馬公」觀光交通船服務皆確定延期舉辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

受到中度颱風丹娜絲強風豪雨侵襲，台南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區災情嚴重，台南市觀光觀光局9日表示，為確保遊客安全與提供更佳旅遊品質，原訂7月中旬起登場的《台南總舖師四季辦桌．夏季場》、2025台南夏日音樂節「將軍吼」、以及「安平－馬公」觀光交通船服務皆確定延期舉辦，後續時間將視場地復原情況另行公告。

原訂本週日（7月13日）於四草大眾廟登場的總舖師夏季場活動，因四草綠色隧道與廟區尚在清淤、環境修繕中，為維護食宴品質與參與者安全，活動延期舉行，日期將視整備進度另行公告。已購票民眾可選擇延至改期日使用，或透過ibon系統申請全額退票，退票釋出的名額也將同步開放給其他民眾重新購票。

已邁入第14年的《將軍吼》音樂節，為台南夏季最受矚目活動之一，原定7月19至20日於將軍漁港熱力開唱，但因港區受損、設施尚待整修，為維護參與者安全與演出品質，市府決定延期舉辦，確切檔期將另行公佈。相關與可樂旅遊、Klook、iRent、ibon及馬沙溝觀光休閒協會等合作的套裝遊程與接駁服務，皆可選擇延期使用或辦理全額退票。

原訂7–8月固定班機的「雙吉福氣輪」，因颱風導致機械設備受損，正進行維修作業，預估最快於7月18日復航，實際開航日期將視維修進度另行公告。已購票者可選擇退票。

觀光觀光局表示，感謝民眾的理解與配合，也呼籲大家持續追蹤以下官方平台，獲得第一手活動延期與復辦資訊：

台南旅遊官網： https://www.twtainan.net/zh-tw/

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