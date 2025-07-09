　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

▲受丹娜絲颱風影響，《台南總舖師四季辦桌．夏季場》、2025台南夏日音樂節「將軍吼」、以及「安平－馬公」觀光交通船服務皆確定延期舉辦。（記者林東良翻攝，下同）

▲受丹娜絲颱風影響，《台南總舖師四季辦桌．夏季場》、2025台南夏日音樂節「將軍吼」、以及「安平－馬公」觀光交通船服務皆確定延期舉辦。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

受到中度颱風丹娜絲強風豪雨侵襲，台南市北門、將軍、七股、安南等濱海地區災情嚴重，台南市觀光觀光局9日表示，為確保遊客安全與提供更佳旅遊品質，原訂7月中旬起登場的《台南總舖師四季辦桌．夏季場》、2025台南夏日音樂節「將軍吼」、以及「安平－馬公」觀光交通船服務皆確定延期舉辦，後續時間將視場地復原情況另行公告。

原訂本週日（7月13日）於四草大眾廟登場的總舖師夏季場活動，因四草綠色隧道與廟區尚在清淤、環境修繕中，為維護食宴品質與參與者安全，活動延期舉行，日期將視整備進度另行公告。已購票民眾可選擇延至改期日使用，或透過ibon系統申請全額退票，退票釋出的名額也將同步開放給其他民眾重新購票。

已邁入第14年的《將軍吼》音樂節，為台南夏季最受矚目活動之一，原定7月19至20日於將軍漁港熱力開唱，但因港區受損、設施尚待整修，為維護參與者安全與演出品質，市府決定延期舉辦，確切檔期將另行公佈。相關與可樂旅遊、Klook、iRent、ibon及馬沙溝觀光休閒協會等合作的套裝遊程與接駁服務，皆可選擇延期使用或辦理全額退票。

原訂7–8月固定班機的「雙吉福氣輪」，因颱風導致機械設備受損，正進行維修作業，預估最快於7月18日復航，實際開航日期將視維修進度另行公告。已購票者可選擇退票。

觀光觀光局表示，感謝民眾的理解與配合，也呼籲大家持續追蹤以下官方平台，獲得第一手活動延期與復辦資訊：
台南旅遊官網： https://www.twtainan.net/zh-tw/
台南旅遊粉絲團： https://www.facebook.com/traveltainan/
台南夏日音樂節專頁： facebook.com/tainanmusic
四季辦桌活動頁面：活動連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／刑事局3線1大隊長涉洩密貪瀆遭搜索約談
快訊／紫南宮淹水！　金雞母泡水中
消防老將曝「沸騰線」奪命關鍵！嘆這件事不改：我去一樣死掉
為普發現金放行台電千億補助　朱立倫不擋了：尊重黨團自主
快訊／下班注意！4縣市發布大雷雨即時訊息
快訊／翻船奪3命！勇消張敬謙相驗死因　初判「缺氧性腦病變」
艋舺大道命案現場曝！中年男疑遭虐死　16歲少年秒認打死人
快訊／今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級
快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

基隆東安里土石流防災兵推　黃紅警戒分級撤離護家園

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深　太平媽祖保佑一路穩投

基隆安樂區五福里體能館啟用　謝國樑：打造全齡運動生活圈

台東縣豆腐工廠惡臭擾民多年　議長吳秀華：無法改善就搬離

台東慢經濟接軌國際市場　「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕

亞洲台灣商會聯合總會長林凱民　率團拜會新竹市政府

颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

基隆東安里土石流防災兵推　黃紅警戒分級撤離護家園

鍾亦恩首輪進職棒！父子牛棚情深　太平媽祖保佑一路穩投

基隆安樂區五福里體能館啟用　謝國樑：打造全齡運動生活圈

台東縣豆腐工廠惡臭擾民多年　議長吳秀華：無法改善就搬離

台東慢經濟接軌國際市場　「國際行銷諮詢洽談會」圓滿落幕

亞洲台灣商會聯合總會長林凱民　率團拜會新竹市政府

颱風災後復原優先！　將軍吼、總舖師夏季場、安平觀光船皆延期舉辦

我國軍「漢光演習」海馬士登場　陸外交部：反對美台軍事聯繫

2025單車天使公益圓夢之旅台灣騎行落幕　明啟程大陸騎行交流

超萌警報！高雄輕軌彩繪列車「熊本熊、高雄熊合體」　7/10上路

快訊／緝毒悍將出事！刑事局3線1大隊長　涉洩密貪瀆遭搜索約談

1.3億打造國片《大濛》！曾敬驊「眼神殺」震撼全網

常滑手機近視又加深？5大護眼食物適量補充打造晶亮雙眼

鄭伊健愛妻美國現蹤「明顯圓潤」　網：這是幸福肥

邁向淨零城市！基隆推綠能機車轉型　打造低碳交通環境

重振觀光！魏嘉彥推動邀請計畫拜會北市府　蔣萬安：行動支持

紫南宮也淹水！竹山24小時雨量284毫米　信眾涉水摸金雞母

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕「孩子來得太突然」

地方熱門新聞

嘉義市「百人排隊」倒垃圾！警方出動管制

即／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

小金門507戶停電一片黑　台電派員搶修中

金獎120萬　桃園第四屆科技表演藝術獎徵件起跑

台電桃園區處同仁　赴雲嘉南搶修助復電

金門員工失聯　警靠監視器鷹眼神速尋回

拚今晚復電九成！台電動員1123人力全力搶修台南電網

雲林草嶺潭大雨現堰塞湖　水利署籲勿進入河道　

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

台南麻豆文旦落果嚴重黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

台南停電20萬戶！已復電16.5萬戶黃偉哲感謝台電日夜搶修

觀音佛誕7月13日登場安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

全國之冠！新北板橋再添2座智慧停車場

更多熱門

相關新聞

光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了

光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了

丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，沙灘上滿是殘骸甚至綿延數公里長，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊。針對外界質疑，旭東環保今發聲明致歉，飄散的浮台今下午已全數清理完畢，也已聯繫海事公司待命，待海象平穩後即刻出海，將海上少部分浮台收回。

今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級

今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級

雲林農損逼近3億　張嘉郡籲災損補助比照嘉南

雲林農損逼近3億　張嘉郡籲災損補助比照嘉南

清水溪草嶺堰塞湖　水利署監控壩體狀況應變

清水溪草嶺堰塞湖　水利署監控壩體狀況應變

嘉義警方緊急行動 防交通危機

嘉義警方緊急行動 防交通危機

關鍵字：

颱風復原將軍吼總舖師觀光船延期

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面