狂風暴雨中的警界英雄！　嘉義警員火速清理路樹

▲▼ 嘉義市警察局後湖派出所員警冒雨清除樹枝、雜物搶通車道 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所警員吳源裕、陳俊文日前擔服巡邏勤務，因颱風丹娜絲登陸，民眾通報忠孝路沿線有諸多路樹傾倒及散落物，警方火速前往至轄內各處查看。

員警到場後，發現丹娜絲颱風所帶來的狂風暴雨導致忠孝路沿線的路樹及散落物傾倒在路中，且佔據車道已嚴重影響車輛通行，惟恐來往車輛會因視線不良撞擊路樹而發生交通事故造成民眾受傷及車輛毀損之情事。

吳、陳二員不畏大風雨至轄內各路樹倒塌處，並先行將易處理的樹枝或障礙物立即排除，對於無法清除的大型路樹周遭置放交通錐並拉起封鎖線警示，提醒民眾行經該路段時小心通行，隨即通報嘉義市政府環保局派員趕赴現場清除倒塌的路樹。

另外,為了避免店家招牌隨時可能因強風而颳落，進而影響交通安全，因此巡邏途中沿路查看是否已有年 久失修，搖搖欲墜的招牌或其他老舊建築物遭強風吹落的可能,，並立即通知相關單位協助處理，預防掉落物砸傷用路人之事故發 生。

本次丹娜絲颱風已造成多起路樹倒塌的事故，所幸轄內皆無傳出人員傷亡事件，另外警方呼籲民眾於颱風天應落實防颱準備，若非必要儘量待在家中，外出期間應要注意周邊路樹，並保持行車安全距離，遇到路樹倒塌且影響用路安全，請儘速通報相關單位或撥打110請警方協助處理。



嘉義市政府警察局第二分局後湖派出所所長翁育達表示:警方與民眾用心準備防颱工作，確保人民生命安全、行車安全無虞，創造互助互惠的社區警政，除了讓民眾感受我們是個溫暖、友善的城市以外，更建立親民便民的良好形象。