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屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉：沒太陽能板掉海裡

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了：沒太陽能板掉海裡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東光電浮台海上漂散變垃圾，旭東環保加速清理。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、賴文萱／屏東報導

丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，沙灘上滿是殘骸甚至綿延數公里長，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊。針對外界質疑，旭東環保今發聲明致歉，飄散的浮台今下午已全數清理完畢，也已聯繫海事公司待命，待海象平穩後即刻出海，將海上少部分浮台收回，並重申「沒有太陽能板掉在海裡面」。

旭東環保今日指出，有關位於屏東縣佳冬鄉的實驗案場，因拆除過程受颱風影響，導致未拖回的浮台散落沿海，造成民眾不便，本公司向社會大眾致上最深的歉意。

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了：沒太陽能板掉海裡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾，旭東環保加速清理。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了：沒太陽能板掉海裡。（圖／記者陳崑福翻攝）

在颱風過後接獲通報，隨即立即加派人力全力清理，並於今日下午全數清理完畢，如有遺漏，亦請不吝告知，本公司將全力回收。同時，本公司已經聯繫海事公司待命，待海象平穩，即刻出海，將海上少部分浮台收回。

針對各界質疑恐造成污染，旭東環保表示，本公司生產浮台的原料主要是高密度聚乙烯，是無毒且可百分之百回收再利用的塑料，亦是再生水廠或自來水在使用的管材原料，民眾目睹的黑色網格狀物，是用上述原料製成的走道板，並非太陽能板。

該案的太陽能板與浮台於今年4月完成組裝後拖航至海上，之後持續進行浮台及錨定系統的調教（尚未完成浮台整體結構）。

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了：沒太陽能板掉海裡。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾，旭東環保加速清理。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東光電浮台海上漂散變垃圾　旭東環保道歉了：沒太陽能板掉海裡。（圖／記者陳崑福翻攝）

6月時考量颱風季將來襲，擔心將造成浮台模組的損壞或外漂風險，因此在6月28日至7月4日全面移除浮台上的太陽光電模組，並陸續移除浮台等設備，並將全數共3120片太陽能板拆除完畢，之後，全速進行浮台拆除作業，在颱風來臨前，已完成浮台60%之回收。

旭東環保強調，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民，太陽能板均已交給製造商「安集」檢傷。另外，公司自民國84年成立至今，僅於民國99年申請過SBIR計畫，以及本次經濟部能源署業界能專計畫「112年度離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，且能專計畫之自籌款超過補助款，並非如指控，公司是靠補助款由虧轉盈。

旭東環保表示，本公司民國113年營業額超過11億元，其中最大盈餘來自彰濱工業區之浮動式太陽能訂單，且外銷總共多達76個國家，包含：挪威、丹麥、日本、韓國、澳洲、泰國與寮國等，致力成為全球化佈局之台灣企業，旗下產品斜張橋保護管與箱網均獲得海外市場青睞，近年更擠身我國興櫃，均受櫃買中心之管制。

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