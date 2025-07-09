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清水溪草嶺堰塞湖！水利署監控壩體狀況應變　管制民眾進出　

▲▼ 草嶺潭 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清水溪草嶺堰塞湖，第四河川分署密切監控應變。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、劉人豪／雲林報導

因受丹娜絲颱風侵台，帶來強風豪雨，濁水溪流域清水溪上游出現豪雨等級降雨影響，昨(8)日傍晚於雲林縣古坑鄉清水溪河岸土石滑落阻礙水流形成堰塞湖。經濟部水利署第四河川分署立即成立緊急應變小組，隨即通知地方政府及相關機關加強警戒，本(9)日組成堰塞湖調查小組前往現地勘查。

經現場調查初步研判，堰塞湖壩體高度60公尺、壩長320公尺、壩體體積約215萬立方、蓄水量約2245萬立方、蓄水面積約62公頃，經保守估計1小時潰決情境，平均流量約6200cms，約清水溪治理計畫20年重現期距流量。經評估堰塞湖潰決流量約20年重現期距，未達清水溪警戒水位，另考量堰塞湖潰壩不確定性，應加強下游河道工程及相關民眾進出管制，因堰塞湖壩體位於人員機具無法到達深槽峽谷地形，整體安全考量，先暫不處理，待其自然恢復。

本分署亦於本日下午13時30分發布警戒通報地方政府及相關單位預為整備，若有必要建請依據「水災危險潛勢地區疏散撤離標準作業程序」辦理必要措施。並請相關單位密切注意因應。本分署將持續監控堰塞湖壩體穩定狀況及河道水位變化情形，呼籲民眾避免靠近清水溪下游沿岸河道，以為安全。

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