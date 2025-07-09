今晚到明天「全台劇烈降雨」　南部恐「大豪雨」等級

▲南投暴雨造成淹水。（圖／記者高堂堯攝）

記者李姿慧／台北報導

丹娜絲颱風已轉為一般低氣壓，不過殘留水氣與西南風結合，氣象署今傍晚啟動今年首發的「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，預估今晚到明天各地容易有短延時強降雨，其中南部可能出現大豪雨，周六天氣才會轉趨穩定。

中央氣象署預報員林定宜表示，丹娜絲颱風減弱為熱帶性低氣壓後，今（9日）下午已轉為一般低氣壓，但其殘留水氣與西南風結合，使得今天和明天的天氣特別不穩定。

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林定宜指出，今晚至明天受到低壓帶和西南風影響，全台各地降雨機率偏高，容易出現短延時強降雨。中南部及東南部山區有陣雨或雷雨，也會有大雨或豪雨發生，南部更有豪雨等級降雨機率，並可能出現大豪雨。北部則有短暫陣雨或雷雨，東半部為局部短暫陣雨或雷雨；午後北部、東北部山區以及東半部山區，有局部大雨發生的機會。

氣象署也在今天下午5點，啟動今年首度「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，林定宜提醒，由於適逢大潮，沿海及低窪地區應特別注意積淹水情形。

此外，明天由於受到降雨影響，氣象署預估天氣不會太炎熱，各地高溫約為27至31度。

▲今晚到明天降雨預報。（圖／氣象署提供）

周五雖然西南風影響減弱，但台灣仍處於低壓帶內，水氣略為減少，林定宜說明，西部地區將有短暫陣雨或雷雨，亦有局部大雨機會；東南部地區則為局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

周六、周日太平洋高壓增強，林定宜指出，水氣將進一步減少，高溫也會上升，西半部預估高溫約33至34度，東半部約31至33度。午後北部、東北部及其他山區將有局部短暫雷陣雨，清晨及上午因海陸風輻合，南部有局部短暫陣雨機會。

不過林定宜提醒，下周一至下周三水氣將再度增多，中南部地區將有不定時短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，午後各地有短暫雷陣雨的可能。