列牛煦庭失職行徑　張雅琳轟背叛選民：不配留在國會

▲民進黨立委張雅琳召開「拆穿牛煦庭進步假面，背骨仔別再騙！」記者會。（圖／立委張雅琳國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委張雅琳今（9日）召開記者會，控訴國民黨立委牛煦庭過去一年在國會與進步價值背道而馳，承諾為地方爭取建設也跳票，甚至連國防預算都能配合國民黨刪凍，呼籲民眾7月26日投下同意罷免，下架心中只有個人政治利益的牛煦庭。

民進黨立委張雅琳、桃園第一選區「桃汰牛氓」領銜人陳曉煒與三位運動、山林、性平意見領袖，台灣運動產業協會理事長徐正賢、登山網紅《雪羊視界》雪羊、性平教育網紅《單親媽媽和他的小孩》周雅淳，今日上午共同召開「拆穿牛煦庭進步假面，背骨仔別再騙！」記者會。

張雅琳指出，牛煦庭過去以清新、改革形象自詡，成功爭取選民支持，然而進入立法院後，全面附和黨團立場，提案刪除性平預算、凍刪基層體育與山難救援經費，毫無堅持，顯見進步價值只是他騙票的工具。她呼籲社會看清，牛煦庭心中個人利益的真相，尤其桃園身為解放軍登陸第一線，他竟然連國防預算都支持刪凍，不僅是背叛桃園，更是徹底背叛國家。

徐正賢表示，當台灣以12強棒球冠軍賽的成就為傲時，卻不得不面對今年體育經費被削減至少1.8億元的現實，這無疑是對基層體育運動發展的沉重打擊。他指出，這筆經費涉及了許多關鍵領域，包括體育班巡迴防護員的配置、體育班學生的課業輔導、學校運動社團的設立、球員增能教育、教練裁判的專業增能以及場地整建等，這些項目確保了運動員在各層級的成長與提升，並推動台灣運動環境的穩定進步，特別是推動國際合作的體育新南向計畫，也因為預算削減而遭遇困境，這樣的變動，無疑將對基層運動造成深遠影響。

長期關注山林議題的雪羊指出，空勤總隊每年執行逾200次任務，救援近400人，是山難救援的第一線力量，本該無關政治，竟遭大幅刪減預算，影響飛行員訓練與維修，還要浪費人力製作解凍報告，打擊基層士氣，牛煦庭身為內政委員會的委員，竟跟國民黨沆瀣一氣，視人命於不顧。

雪羊同時也擔憂林業署與國家公園同樣被凍結高達30%的業務費，即便解凍，但也嚴重壓縮保育、救援與登山安全教育，他批評，這些單位本就人力吃緊、預算拮据，如今更被以「撙節開支」為由任意削減，根本無視山林保育與登山安全的重要性，只為政治操作、懲罰預算。

陳曉煒認為，牛煦庭曾提出多項親中立場鮮明的法案，令人質疑其對國安的立場，選前他口口聲聲承諾協助地方建設，選後卻人影全無。他以蘆竹美福工廠大火為例，現場只見當地議員進行協助，卻未見牛煦庭出面協助，更令人不能接受的是，面對罷免案，他非但不反省，還在臉書貼文辱罵支持罷免的民眾為「垃圾」，這種對人民與民主制度的輕蔑，令人痛心。

周雅淳則說，花蓮縣政府近來甚至與有性侵前科的教練合作，還為其戰績背書、發新聞稿，地方失職卻未見牛煦庭出聲究責，卻提案砍掉推動性平教育、調查與培訓的預算。她直言，即便撤案，但從提案內容看來，牛煦庭就是不懂，牛煦庭明明簽署過支持婚姻平權、性別平等，如今卻為政治利益違背價值與專業，如果他不懂性平，就別自稱進步，呼籲人民用罷免給他教訓。

最後，張雅琳表示，今日民間團體站出來，是因為牛煦庭讓人再也無法沉默，她呼籲選民7月26日要站出來，用選票投下同意罷免，讓所有人知道，失職又背叛選民託付的立法委員，不配繼續留在國會。