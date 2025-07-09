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綠營控在野砍預算影響災損補助　他列3事實打臉：比去年多了59億

▲民眾黨團提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書）

▲民進黨控在野提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書）

記者郭運興／台北報導

丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，民進黨今（9日）指控，1月總預算審查時，藍白聯手將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，其中包含災損補助部分，好意思喊「擴大災損補助 刻不容緩」？對此，媒體人樊啓明指出3點事實回擊，「該基金還有371億，比去年多了59億」、「刪掉的根本不是天災救助金」、「這幾年執行率都不佳，0.2%根本不會影響」，他直言，老梗玩不膩?又是因為藍砍預算的一百零一招。

民進黨立委林楚茵表示，今年第一個登陸台灣的颱風「丹娜絲」，立刻讓藍白亂砍預算的後果現形！嘉南高屏、雲林、南投災情慘重，光是文旦柚損失就高達1.184億元，但大家還記得嗎？年初國民黨看到「農業部」三個字就見獵心喜，亂砍亂凍，最後還聯手民眾黨刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元。

林楚茵表示，藍白聯手砍預算，竟然還厚臉皮開記者會，「加害人裝無辜」是最噁心的演出，藍白聯手刪預算沒天良農災來基層扛，國民黨真遇農災只想大撒幣，刪預算時有沒有想過農民的苦？

對此，樊啓明表示，老梗玩不膩?又是因為藍砍預算的一百零一招，綠營指控在野刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元，現在還有臉要風災補助，但事實呢?

樊啓明列出3點事實，第一、今年度原本預計撥補農業特別收入基金372億，砍掉9千萬，還有371億，比去年多了59億。

樊啓明指出，第二，立委刪掉9千萬，根本不是天災救助金。

樊啓明再指，第三，農業特別收入基金這幾年執行率都不佳，去年度為例執行率只有77.5%。換句話說，今年度砍0.2%，根本不會影響。

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大罷免預算國民黨民進黨樊啓明災損農業特別收入基金

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