批立法院被傅崐萁弄亂　陳揮文：賴士葆當總召會這麼多藍委被罷？

▲立法院國民黨團總召傅崐萁 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免倒數，首波共有24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案將在7月26日投票。對此，媒體人陳揮文8日表示，自己認為各地罷團之所以能強力去推動大罷免，其中一個關鍵就是國民黨團總召傅崐萁，立法院完全被傅弄亂了，如果國民黨總召是賴士葆而不是傅崐萁，現在會有這麼多國民黨立委被大罷免嗎？會帶這麼多國民黨立委跑去北京嗎？會遇到現在這個狀況嗎？

陳揮文於直播表示，大罷免是大成功還是大失敗，結局如何不是自己能左右的，但要講一個沒有輸贏的，自己認為這次大罷免，青鳥、黑熊、賴清德、曹興誠這批人與各地罷團之所以能集結凝聚找到著力點，強力去推動大罷免，其中一個關鍵就是傅崐萁。

陳揮文表示，傅崐萁對罷團貢獻很多，自己做一個假設，請問大家，如果去年2月1日立法院開議，國民黨總召是賴士葆而不是傅崐萁，賴士葆當立院黨團總召，現在會有這麼多國民黨立委被大罷免嗎？如果是賴士葆領導黨團的話，會帶這麼多國民黨立委跑去北京嗎？會遇到現在這個狀況嗎？

陳揮文認為，有人會說假設性問題怎麼證明，對，自己沒辦法證明，只是告訴大家傅崐萁在立法院橫著走，立法院完全被弄亂了，立委不是這樣幹的，藍白佔多數席次過半，但工作是審預算審法案與監督賴政府執政，而不是想要做什麼就做什麼。

陳揮文舉例，第一個是法庭直播，司法院、法務部都已經反對，但黃國昌說要，傅崐萁就跟著黃國昌走，法案就通過了，有這種事情嗎？第二個是軍人加薪，賴清德已經幫軍人加薪了，國民黨還要再加薪，那到底要加幾次？立委能幫軍人加薪嗎？這是對的嗎？

最後，陳揮文強調，自己不是在講藍綠白，而是立法院是這樣運作的嗎？立委來決定法庭要不要直播嗎？這個國家就亂了，國家不該這樣運作，不是立委想幹嘛就幹嘛的，你是立委而不是總統，席次過半但不是執政黨，現在做的很多事情都是錯的。

▼陳揮文。（圖／翻攝自YouTube／陳揮文）