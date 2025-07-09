屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

▲屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於美國舉行，屏東縣消防局屏二分隊消防員黃冠銘表現優異，在羽球項目勇奪男子單打金牌、男子雙打與混雙兩面銅牌，共計1金2銅，展現過人球技與堅強意志，為台灣與屏東爭光，令人感佩。

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於6月27日至7月6日（計10天），在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，來自世界各地超過70國、近萬名警消選手齊聚競技。屏東縣政府消防局屏二分隊消防員黃冠銘表現傑出，榮獲羽球18歲以上組男子單打金牌、男子雙打銅牌及混合雙打銅牌，展現強勁實力。

黃冠銘自幼接觸羽球，具體育班背景，曾參加全國中等學校運動會，擁有豐富比賽經驗。即使進入消防體系後，仍持續在公餘時間努力訓練，展現極高的自我要求與運動熱忱。此次能在國際大賽中，一天內要打10場單雙打的艱困賽程中脫穎而出，除展現自身技術水準，也凸顯消防人員在體能與精神層面的堅韌與投入。

消防局局長李彬正表示：「很高興冠銘此次能代表台灣參加世界級賽事，以堅強的意志與卓越的實力，在國際舞臺上為國爭光，展現消防人員平時紮實訓練與堅韌精神，令人敬佩。未來本局也會持續給予局內同仁相關支持，用實際的行動鼓勵本局更多同仁培養運動習慣、挑戰自我。」