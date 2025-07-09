　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

▲屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於美國舉行，屏東縣消防局屏二分隊消防員黃冠銘表現優異，在羽球項目勇奪男子單打金牌、男子雙打與混雙兩面銅牌，共計1金2銅，展現過人球技與堅強意志，為台灣與屏東爭光，令人感佩。

▲屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅。（圖／記者陳崑福翻攝）

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於6月27日至7月6日（計10天），在美國阿拉巴馬州伯明罕市舉行，來自世界各地超過70國、近萬名警消選手齊聚競技。屏東縣政府消防局屏二分隊消防員黃冠銘表現傑出，榮獲羽球18歲以上組男子單打金牌、男子雙打銅牌及混合雙打銅牌，展現強勁實力。

黃冠銘自幼接觸羽球，具體育班背景，曾參加全國中等學校運動會，擁有豐富比賽經驗。即使進入消防體系後，仍持續在公餘時間努力訓練，展現極高的自我要求與運動熱忱。此次能在國際大賽中，一天內要打10場單雙打的艱困賽程中脫穎而出，除展現自身技術水準，也凸顯消防人員在體能與精神層面的堅韌與投入。

消防局局長李彬正表示：「很高興冠銘此次能代表台灣參加世界級賽事，以堅強的意志與卓越的實力，在國際舞臺上為國爭光，展現消防人員平時紮實訓練與堅韌精神，令人敬佩。未來本局也會持續給予局內同仁相關支持，用實際的行動鼓勵本局更多同仁培養運動習慣、挑戰自我。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　缺氧腦部嚴重受損
「台北酒駕王」累罰504萬！　禁考駕照33年
還有1勇消加護搶命中　院方：非常擔心缺氧過久
快訊／姊姊確認胸部中7刀亡　妹妹頸部2刀奪命
SUP男死因「呼吸性休克」　遺體發還家屬
快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中
快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判
台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次
極樂高雄！日YTR買春辣妹「深度旅遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

爛醉女賴友人家不走　內埔警聯絡消防送醫

高雄援手台南溪北！　黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

8旬老婦迷路摔傷　東勢警送醫治療助返家

從資訊工程師到調香冠軍！　嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

雷陣雨中車輛拋錨快車道　枋寮警即時協助移車救援

芒果季玩出新高度！　淺山農友化身藝術家噍吧哖園區展創意

台南鹽水災後限電有解！　太陽光儲系統進駐四點免費供民眾充電

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

雜草不除防疫破口！高過60公分花蓮祭重罰　直至改善為止

屏東消防員黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

暑假最佳親子教育！花蓮首屆動保體驗營40名額　7/11上網報名

爛醉女賴友人家不走　內埔警聯絡消防送醫

高雄援手台南溪北！　黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

8旬老婦迷路摔傷　東勢警送醫治療助返家

從資訊工程師到調香冠軍！　嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

雷陣雨中車輛拋錨快車道　枋寮警即時協助移車救援

芒果季玩出新高度！　淺山農友化身藝術家噍吧哖園區展創意

台南鹽水災後限電有解！　太陽光儲系統進駐四點免費供民眾充電

快訊／高雄六龜、桃源「土石流警戒」　市府緊急動員撤離659人

史上最大罷免投票「高鐵訂票踴躍」　再加開5班列車

70歲白冰冰驚見失智症狀 　見倪齊民叫不出好友名

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

地方熱門新聞

嘉義市「百人排隊」倒垃圾！警方出動管制

即／彰化縣政府宣布「明天正常上班上課」

小金門507戶停電一片黑　台電派員搶修中

金獎120萬　桃園第四屆科技表演藝術獎徵件起跑

台電桃園區處同仁　赴雲嘉南搶修助復電

拚今晚復電九成！台電動員1123人力全力搶修台南電網

金門員工失聯　警靠監視器鷹眼神速尋回

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

台南麻豆文旦落果嚴重黃偉哲籲加速補助核撥讓農民安心過中秋

台南停電20萬戶！已復電16.5萬戶黃偉哲感謝台電日夜搶修

觀音佛誕7月13日登場安平觀音亭素齋250桌弘揚慈悲心

高雄援手台南溪北！黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

新竹市駁斥中低收入補助被砍4000　高虹安一毛未砍反而加碼營養補助金

從資訊工程師到調香冠軍！嘉藥陳晁嘉以香氣打造第二人生

更多熱門

相關新聞

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，沙灘上滿是殘骸甚至綿延數公里長，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊，昨天經濟部透過臉書粉專釋疑，稱這是「光電浮台」而不是「光電板」。對此，國民黨立委陳菁徽今（9日）直批，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，與經濟部說法不一，可見經濟部「又蠢又壞」。

川普致送我方加徵關稅通稿信函「難以期待」　賴政府會如何做？

川普致送我方加徵關稅通稿信函「難以期待」　賴政府會如何做？

中華隊單場票開搶日期出爐

中華隊單場票開搶日期出爐

爆光電綠友友產業鏈　國民黨點名郭智輝說清楚

爆光電綠友友產業鏈　國民黨點名郭智輝說清楚

車輛拋錨快車道　枋寮警即時救援

車輛拋錨快車道　枋寮警即時救援

關鍵字：

消防員黃冠銘世界運動會台灣屏東

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面