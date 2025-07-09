雷陣雨中車輛拋錨快車道　枋寮警即時協助移車救援

▲枋寮警分局員警協助將自小客車移置路旁。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

蔡姓男子駕駛自小客車載家人到恆春半島遊玩，回程途經台一線水底寮段突熄火拋錨於快車道，由於當時下著雨陣雨，車內又有兩名幼童，情況相當危急，轄區的枋寮警分局員獲報迅速趕到，合力將車推移至安全處，並設置錐筒防止事故發生，順利解除危機，讓蔡家直呼「真是足感心ㄟ！」。

蔡姓男子駕車載著一家五口利用假日到墾丁出遊，回程行經台一線枋寮鄉水底寮路段，不知原因引擎突熄火，拋錨在快車道上，相當危險，求助警方。

枋寮分局建興派出所警員沈柏霖與陳孝信獲報立即趕往救援，由於出現雷陣雨，車流量又大，蔡男一家受困車內，尚有幼童兩名，情況相當危急。儘管已聯繫道路救援，但考量拋錨車輛佔用快車道、僅閃爍故障燈，極易釀成追撞事故，沈柏霖、陳孝信迅速擺設交通錐提醒後方來車，隨後合力將拋錨車輛推移至路旁安全處。

蔡男對警方主動協助表達由衷感謝，並表示在突發狀況下手足無措，幸得員警及時伸出援手，避免更大危險，直呼「真是足感心ㄟ！」。

分局長盧恒隆肯定同仁秉持同理心，主動積極去幫助需要協助之人，促成良好的警民互動關係。並提醒用路人，若發生車輛故障，應儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，再聯繫道路救援；出門前應先行檢查車輛五油、三水、胎壓及其他機件是否故障，確保快樂出門，平安返家。