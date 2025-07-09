　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

▲▼國民黨團召開 抓到了 行政院檔解凍預算 記者會 王育敏 陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，沙灘上滿是殘骸甚至綿延數公里長，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊，昨天經濟部透過臉書粉專釋疑，稱這是「光電浮台」而不是「光電板」。對此，國民黨立委陳菁徽今（9日）直批，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，與經濟部說法不一，可見經濟部「又蠢又壞」。

旭東環保在屏東縣佳冬殺海上太陽能光電案場獲經濟部補助1億元、旭東環保出資2億，原本預計使用20年，不料才建置一年就被吹壞。此事件也讓中央被質疑1億多元的計畫竟不堪一擊。隨後，經濟部發布一篇澄清文，說這是既定的風浪實驗，是要測試是否能夠抗風浪，且已獲得精準數據。未料，這篇澄清文，被民眾批評到體無完膚。

陳菁徽說明，針對經濟部的護航文，有兩個猜測。第一是經濟部蠢，如果是要做實驗，現在就可以告訴大家，海上大種電實驗已經大失敗，現在網友都在敲碗，經濟部何時要公布蒐集到的精準數據？而經濟部補助一億元的計畫，是否應該被究責？再者，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，屏東縣政府不是應該要支援這個大計畫，經濟部跟屏東縣政府要不要先套一下口徑，統一說法呢？

陳菁徽接著說，第二個想法，經濟部就是壞。一直強調上面沒有光電板，可是自己發布的圖卡，放大一看就有殘破不堪的光電板在上面。另外又說這是提早放在海上，就是為了測試風浪，結果一秒製造出綿延兩公里的海上垃圾，這跟當初號稱可以抵抗強浪7-14米，並且堪稱全球第二的承諾也差距太大。

陳菁徽直言，「我覺得不用二選一，而是經濟部又蠢又壞」，民眾只發現，用來乘載光電板的浮台，也會製造出大型的海上垃圾，所以在此奉勸經濟部與民進黨回頭是岸，對綠能政策進行大檢討、大懺悔。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　缺氧腦部嚴重受損
「台北酒駕王」累罰504萬！　禁考駕照33年
還有1勇消加護搶命中　院方：非常擔心缺氧過久
快訊／姊姊確認胸部中7刀亡　妹妹頸部2刀奪命
SUP男死因「呼吸性休克」　遺體發還家屬
快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中
快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判
台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次
極樂高雄！日YTR買春辣妹「深度旅遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

雲林風災農損僅次台南卻未被納全品項救助　張嘉郡：農業部應公平

列牛煦庭失職行徑　張雅琳轟背叛選民：不配留在國會

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

114年教師甄選試題爆爭議！　藍委提三大訴求呼籲送分

漢翔等8家廠商遭中國制裁　綠委分析「證明1事」：政治宣示意義較大

超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

「到底質詢蔡秋明還是單挑賴清德？」　吳思瑤批黃國昌不演了

「元凶演得像大善人」綠委秀刪減紀錄　轟藍白要補助：假裝關心農民

賴政府擺爛NCC癱瘓　民眾黨遞檢舉函怒批：政媒共生是非不分

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

雲林風災農損僅次台南卻未被納全品項救助　張嘉郡：農業部應公平

列牛煦庭失職行徑　張雅琳轟背叛選民：不配留在國會

屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

114年教師甄選試題爆爭議！　藍委提三大訴求呼籲送分

漢翔等8家廠商遭中國制裁　綠委分析「證明1事」：政治宣示意義較大

超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

「到底質詢蔡秋明還是單挑賴清德？」　吳思瑤批黃國昌不演了

「元凶演得像大善人」綠委秀刪減紀錄　轟藍白要補助：假裝關心農民

賴政府擺爛NCC癱瘓　民眾黨遞檢舉函怒批：政媒共生是非不分

快訊／高雄六龜、桃源「土石流警戒」　市府緊急動員撤離659人

高鐵7/25、7/26再加開5班列車　後天凌晨開放訂票

70歲白冰冰驚見失智症狀 　見倪齊民叫不出好友名

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

政治熱門新聞

快訊／江啟臣父親逝世！　曾因參選父子冷戰

新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

蔡英文9年前有機會兩岸破冰　台灣「政治人物」電告北京不應接受

即／國慶晚會重返台中！盧秀燕公布地點

表態不支持廢除死刑　司法院長被提名人：一致決判死相當困難

屏東光電浮台漂海邊！　柳采葳爆：綠營前官員雙雙任獨董當門神

超誇張酒駕！北市男7度拒測累積504萬罰鍰　禁考駕照33年

關稅談判好消息！吳思瑤：持續爭取雙方談判

丹娜絲襲屏東！周春米「北歐線上勘災」遭轟

關稅戰如「川普版魷魚遊戲」　14國收通知拚敗部復活、台灣續闖關

「最長」漢光實兵登場　演練灰帶應處、海馬士加入

曝大法官被提名人問卷已交　黃國昌批：有人交差了事

黃敏惠勘災重摔　報平安：還好屁股有肉

更多熱門

相關新聞

黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

黃冠銘勇奪1金2銅　世界警消運動會為國爭光

「2025年第21屆世界警察消防運動會」於美國舉行，屏東縣消防局屏二分隊消防員黃冠銘表現優異，在羽球項目勇奪男子單打金牌、男子雙打與混雙兩面銅牌，共計1金2銅，展現過人球技與堅強意志，為台灣與屏東爭光，令人感佩。

她秀紀錄轟藍白假關心農民：元凶演得像大善人

她秀紀錄轟藍白假關心農民：元凶演得像大善人

爆光電綠友友產業鏈　國民黨點名郭智輝說清楚

爆光電綠友友產業鏈　國民黨點名郭智輝說清楚

車輛拋錨快車道　枋寮警即時救援

車輛拋錨快車道　枋寮警即時救援

雲林農損2.6億卻未納救助！　國民黨團轟中央補助政治化

雲林農損2.6億卻未納救助！　國民黨團轟中央補助政治化

關鍵字：

屏東太陽能板颱風經濟部陳菁徽

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面