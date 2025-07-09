屏東太陽能板遭颱風毀損！經濟部稱實驗抗風　陳菁徽批：又蠢又壞

▲國民黨立委陳菁徽。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

丹娜絲颱風重創屏東縣佳冬鄉塭豐海堤外的海上光電設施，沙灘上滿是殘骸甚至綿延數公里長，被質疑中央補助1億多元的計畫竟不堪一擊，昨天經濟部透過臉書粉專釋疑，稱這是「光電浮台」而不是「光電板」。對此，國民黨立委陳菁徽今（9日）直批，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，與經濟部說法不一，可見經濟部「又蠢又壞」。

旭東環保在屏東縣佳冬殺海上太陽能光電案場獲經濟部補助1億元、旭東環保出資2億，原本預計使用20年，不料才建置一年就被吹壞。此事件也讓中央被質疑1億多元的計畫竟不堪一擊。隨後，經濟部發布一篇澄清文，說這是既定的風浪實驗，是要測試是否能夠抗風浪，且已獲得精準數據。未料，這篇澄清文，被民眾批評到體無完膚。

陳菁徽說明，針對經濟部的護航文，有兩個猜測。第一是經濟部蠢，如果是要做實驗，現在就可以告訴大家，海上大種電實驗已經大失敗，現在網友都在敲碗，經濟部何時要公布蒐集到的精準數據？而經濟部補助一億元的計畫，是否應該被究責？再者，屏東縣政府強硬要求停工，未經審查不得復工，屏東縣政府不是應該要支援這個大計畫，經濟部跟屏東縣政府要不要先套一下口徑，統一說法呢？

陳菁徽接著說，第二個想法，經濟部就是壞。一直強調上面沒有光電板，可是自己發布的圖卡，放大一看就有殘破不堪的光電板在上面。另外又說這是提早放在海上，就是為了測試風浪，結果一秒製造出綿延兩公里的海上垃圾，這跟當初號稱可以抵抗強浪7-14米，並且堪稱全球第二的承諾也差距太大。

陳菁徽直言，「我覺得不用二選一，而是經濟部又蠢又壞」，民眾只發現，用來乘載光電板的浮台，也會製造出大型的海上垃圾，所以在此奉勸經濟部與民進黨回頭是岸，對綠能政策進行大檢討、大懺悔。

