爆光電「綠友友」產業鏈　國民黨：這就是郭智輝沉默的原因？

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風「丹娜絲」重創台灣西部海岸，位於屏東「旭東環保科技」執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，這次風災導致浮台設施嚴重損壞，一大片黑色浮台機座橫七豎八堆疊在佳冬、枋寮沙灘岸邊，畫面令人觸目驚心。國民黨今（9日）召開記者會揭露，執行離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司就是「綠友友」，其背後就是一個千絲萬縷的跨越時空、跨越朝代，同時也跨越民進黨派系、互相串連勾結的利益關係。

國民黨發言人楊智伃指出，民進黨對於浮動式光電的背書從蔡英文時期即開始，並翻出當時的新聞報導，稱蔡英文在2016年選前曾與旭東環保科技公司董事長董基旭密談4個小時，旭東公司屬性綠油油，不僅獲得蔡英文背書，民進黨籍前屏東縣長曹啟鴻也擔任旭東的獨董，另一位前縣長潘孟安不但幫旭東背書，他任命的屏東縣前環保局長魯台營也在卸任後擔任旭東的獨董，加上經濟國師謝金河發文背書，在民進黨內跨越朝代、跨越派系，形成互相串聯的利益關係，這難道就是郭智輝迄今默不作聲，繼續硬拗的原因？

楊智伃強調，臺灣的能源政策要務實理性看待，民進黨卻為了綠友友的利益，仍然持續推動不合理、不切實際，無法幫助臺灣的能源政策，國民黨將持續提出質疑。呼籲屏東縣長周春米盡快出來面對災後重建與屏東環保問題，經濟部長郭智輝，甚至賴清德總統也都應該為臺灣的能源政策提出完整說明。

國民黨台北市議員張斯綱表示，這些由經濟部補助1億多元的光電板，在颱風後讓人怵目驚心，強力呼籲經濟部要拿出肩膀，檢討並徹查有沒有人利用補助中飽私囊的情況，民進黨也應該為當年的決策草率與政策錯誤向社會道歉。

經濟部昨天說明，本案海上光電浮台試驗計畫，主要針對浮台系統海上耐受性、穩定性及安全性進行相關數據收集及研究，並未發電，此次受到丹娜絲颱風侵襲受損，導致浮台沖刷到海岸線，已請業者48小時內完成清理及復原，預計於7月9日前完成清運任務，並要求廠商須完成第三方國際驗證，如屆期無法完成，將依計畫規定辦理合約終止。