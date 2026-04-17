惡男聯手乾妹虐死5月大男嬰！起訴繼續收押　塑膠袋包屍丟橋下

▲台南虐嬰致死棄屍案移審台南地院，方男與乾妹妹遭羈押禁見、禁止通信。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南驚爆駭人聽聞的虐嬰致死棄屍案，台南地檢署17日起訴移審台南地院，院方指出，方姓男子與凌姓乾妹妹坦承涉犯重罪，認涉刑法妨害幼童發育致死、傷害致死及毀棄屍體等罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與逃亡之虞，裁定羈押並禁止接見、通信，以確保後續審理順利進行。

▲台南5歲男嬰遭虐死，檢警驗屍時生母神情呆滯。（記者林東良翻攝，下同）

檢警調查，方姓男子與林姓妻子生下男嬰後，與方男的凌姓乾妹妹同住，3人竟反覆對未滿5個月大的男嬰施暴。檢方起訴指出，3人自2025年7月男嬰出生後，就長期施以暴力，方男徒手毆打男嬰頭部，凌女拳擊男嬰腹部，林女則以拍打、拖拉甚至持物敲擊，造成男嬰出現鎖骨、肋骨骨折及顱骨損傷等多處傷勢。檢方認定，3人持續性凌虐幼童，至同年11月再度施暴時，造成致命傷勢導致男嬰死亡。

更令人髮指的是，3人在發現男嬰死亡後，未報警或送醫，反而企圖掩蓋犯行，以垃圾袋層層包裹遺體後，由方男騎乘電動自行車載同林女，前往安南區四草大橋，將男嬰遺體丟棄於橋下排水溝。

警方指出，本案因男嬰出生後未依規定接種疫苗，加上父母居無定所，社會局多次查訪未果通報警方協尋，警方透過車辨系統追查行蹤，最終於2025年12月18日在排水溝內尋獲男嬰遺體，犯行才終於曝光。

台南地檢署偵結認為，3名被告對毫無抵抗能力的幼童施以長期、分工明確的暴力行為，犯罪情節重大，依凌虐幼童致死、傷害致死及遺棄屍體等罪提起公訴，並向法院請求從重量刑。台南地檢署表示，本案符合國民參與審判要件，後續移審台南地院，將由國民法官庭審理。

方、凌2人先前已遭羈押，全案17日案移審台南地院後，台南地院召開羈押庭，法官認為，方、凌2人經訊問後，均認涉犯刑法第286 條第6 項前段妨育致死罪、第277 條第2 項段及兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項成年人傷害兒童致死罪、刑法第247 第1項毀棄屍體罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年有期徒刑以上之重罪，且有勾串共犯、逃亡之虞，非予羈押難以保全審判，有羈押之必要，裁定均予以羈押並禁止接見、通信。