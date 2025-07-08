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搶救雲嘉南風災停電　台電桃園區馳赴災區協助搶修復電

▲台電桃園營業處昨今2天馳赴雲嘉南地區協助搶修復電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電桃園營業處昨今2天馳赴雲嘉南地區協助搶修復電。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

丹娜絲颱風重創雲嘉南地區，造成當地數百根電桿斷裂與電塔倒塌，導致數萬戶家庭停電，台電桃園營業處發揮「台電一家」精神，昨今2天共調派自有人力及承攬商共計152人次，馳赴雲嘉南災區支援協助搶修電桿，希望以最快速度為中南部民眾帶來電力，恢復正常生活。

▲台電桃園營業處同仁馳赴雲嘉南地區協助搶修風災毀損電桿全力復電。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電桃園營業處同仁馳赴雲嘉南地區協助搶修風災毀損電桿全力復電。（圖／台電桃園營業處提供）

台電桃園營業處處長邱雲祥指出，針對中颱丹娜絲於6日凌晨由嘉義、雲林間登陸，帶來強風豪雨重創雲嘉南地區，造成當地數百根電桿斷裂、3座電塔倒塌，影響數萬戶用戶停電，台電桃園區處本於台電一家精神，與台電服務全台民眾責任，全力動員自有人力及承攬商共計152人次加入搶修工作，讓中南部台電同仁搶修不孤單，不分南北齊力合作，以期早日復電恢復穩定供電。

▲台電桃園營業處馳赴雲嘉南地區協助搶修復電，同仁趁空檔席地吃便當。（圖／台電桃園營業處提供）

▲台電桃園營業處馳赴雲嘉南地區協助搶修復電，同仁趁空檔席地吃便當。（圖／台電桃園營業處提供）

邱雲祥處長今天上午趕往雲林、嘉義慰勉搶修同仁，並轉達台電董事長、總經理等長官關懷鼓勵及感謝之意，感謝同仁不眠不休的努力，也提醒同仁搶修要以安全為第一，同時也與同仁與承攬商一同在現場吃便當，期望在全體台電同仁合力搶修下，儘早達成全台100%復電作業。

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