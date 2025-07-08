租屋處強壓少女舔胸　色男認錯賠30萬和解獲緩刑

▲潘姓男子對前女友弟弟的女友襲胸與舔胸，強制猥褻得逞。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市潘姓男子於2023年10月間在平鎮區租屋處，趁前女友與其弟弟外出奔喪，租屋處僅剩潘男與前女友弟弟未成年女友獨處時，竟將其強壓在床上，對其襲胸還強舔胸部強制猥褻得逞，經少女報警提告才揭露其惡行；桃園地院審理時，潘男最終坦承犯行，與少女達成調解並賠償30萬元，獲少女原諒同意給予緩刑，法官審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，本案還可上訴。

檢警調查，案發時29歲的潘姓男子與告訴人男友之姊姊為前男女朋友關係，2人分手後仍同住平鎮區某租屋處，2023年10月16日，潘男前女友與其弟弟奔喪外出，租屋處僅剩潘男與前女友弟弟未成年女友在租屋處，當日凌晨2時許，潘男闖入少女房間，違反其意願下將其強壓在床上，徒手觸摸其胸部，再舌舔其胸部，強制猥褻得逞。少女事後報警提告，向警方揭露潘男惡行，桃檢偵結依妨害性自主罪案件起訴。

桃園地院審理時，被告潘男一度否認犯行，辯稱「沒有進入告訴人房間，僅問告訴人可否幫我聯絡前女友，曾與告訴人一起待在客廳，但告訴人男友卻說堅稱我強姦告訴人，但告訴人及前女友都沒問我，懷疑告訴人懷恨在心才這樣」；但├潘男最終仍坦承犯行。

法官審酌，潘男為逞一己私慾，即利用前女友與其弟弟返家奔喪期間，與告訴人同處於租屋處之機會，違反告訴人意願，對其為強制猥褻之犯行，恣意侵害其身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷；惟念被告終能坦承犯行，在院方調解庭時，被告同意賠償30萬元，告訴人當庭同意給予被告緩刑之機會及請求依法判決之意見。

法官認為，未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，考量被告犯後終能坦承犯行，告訴人亦表明同意給予被告緩刑之機會，堪認被告已以實際行動彌補過錯，信無再犯之虞，法官審結依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依調解內容支付損害賠償，本案仍可上訴。

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