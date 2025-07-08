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復電困難！強風斷電桿逾百支　台電派1123人搶修 拚早日恢復供電

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱丹娜絲挾強風侵襲，導致大台南地區災情頻傳，尤其供電系統損壞嚴重，截至8日下午2時，台南地區累計曾停電戶數高約20萬戶，經搶修目前仍有3萬7510戶尚未復電，停電區域主要集中在鹽水、六甲、七股、安南與將軍等地。

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

台電表示，已緊急調動全台15個區處、總計1123人投入復電搶修行動，力拚盡速恢復供電。

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

台電台南、新營區處指出，丹娜絲颱風登陸後路徑偏西，強烈風勢正面掃過沿海地區，最大陣風甚至達16級以上，導致多處電桿整排倒塌、電線斷裂、變壓器損壞。據統計，目前大台南地區已有數百枝電桿倒塌斷裂、數十條電線受損，部分地區還面臨淹水、路樹倒塌等狀況，增加搶修難度。

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

為加速復電，台電除動員自有與承攬人力外，亦租用多輛大型板車載運電桿與材料，因移除倒塌電桿、重建設備與清除障礙物，此次修復作業較以往更為耗時與艱難。台電對仍受影響的民眾致歉，並承諾將日夜搶修、力拚早日全面復電。

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

台電感謝民眾與地方代表的理解與支持，並呼籲民眾如發現電線掉落或設備裸露情形，切勿自行接觸，應立即通報台電人員處理，以免發生觸電意外。另也提醒，搶修順序將依「變電所→主幹線→分歧線→變壓器→一般用戶」進行，優先恢復高鐵站、醫院、通信與抽水站等關鍵設施，民眾如遇停電，敬請耐心等候並給予搶修人員更多體諒。

▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）▲中颱丹娜絲來襲重創供電系統，台電出動1123人全力搶修台南各地停電災區。（記者林東良翻攝，下同）

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