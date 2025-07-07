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台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

▲丹娜絲颱風重創台南，消防分隊7日起開放手機免費充電服務，盼助市民共度停電難關。（記者林東良翻攝，下同）

▲丹娜絲颱風重創台南，消防分隊7日起開放手機免費充電服務，盼助市民共度停電難關。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲強襲台南造成大規模停電，部分地區至今仍未全面復電，為協助市民度過停電難關，台南市消防局7日宣佈，7日起開放全市消防分隊提供手機免費充電服務，協助民眾聯絡親友、掌握災後資訊，渡過生活不便的艱困時期。

台南市消防局指出，颱風搶救行動告一段落後，消防單位已將部分災後資源轉向民生服務。各消防分隊備有發電機、插座與臨時充電區域，將開放給市民輪流使用，但仍請配合工作人員引導，維持秩序與公共安全。

消防局也特別提醒，前往充電請注意三項事項：自備充電器材（如插頭、線材、行動電源）以免資源重複佔用。不得進入勤務區域，並配合現場人員安排充電。
維護整潔與公德心，請勿長時間佔用插座，讓更多人受惠。

消防局長李明峯表示，災後仍有許多民眾斷電無法與外界聯繫，消防隊作為社區最堅實的後盾，會持續提供協助。他說：「面對風災挑戰，我們與市民站在一起，共同熬過這段日子。」

此外，里辦公室若有公務需求，也可向消防隊借用發電機，行動不便的居民可由親友協助前往，或洽詢區里公所協調。消防局將持續與台電合作，加速災後電力修復，盼市民早日回復正常生活。

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