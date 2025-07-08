桃園婦遭詐346萬配合警釣出車手　3馬籍男伺機「黑吃黑」也被逮

▲桃園市八德警方今年4月間查獲陳姓車手在超商前面交投資款時拘捕到案，一旁還有3名馬來西亞籍男子持辣椒水企圖行搶。（資料照／八德警方提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓婦人今年2月間透過網路廣告誤信「投資股票保證獲利」群組，繳付346萬元投資，詐團要求楊婦需再繳付1000萬元才能領取獲利，今年4月間在八德區某超商前面交款項時，警方當場拘捕陳姓車手到案，並拘捕在旁伺機欲行搶3名馬來西亞籍男子，起出辣椒水與手機等證物；桃檢複訊時，4人均坦承犯行，檢方偵結依組織犯罪防制條例之詐欺未遂罪嫌、偽造特種文書、預備強盜與洗錢等罪嫌起訴，其中3名馬籍男子均在押中。

▲警方起出車手偽造之營業員證照等證物。（資料照／八德警方提供）

檢警調查，陳姓男子於今年4月間加入詐欺集團，並擔任車手工作，該集團透過網路成立「台聯國際」投資公司App，聲稱依照指示「投資股票保證獲利」，其中楊姓婦人在營業員誘騙下，於今年2月間陸續交付新台幣346萬投入操作，過程中，詐團均聲稱投資有獲利，但楊婦欲領回獲利時，詐團則要求需再融資投入1千萬元才能領取獲利，楊婦驚覺被詐騙，趕緊向八德警方報案求助，並配合警方誘捕車手，經協調後將面交金額降為新台幣700萬元。

▲警方查扣之詐欺贓款等證物。（資料照／八德警方提供）

楊婦向八德警分局報案後，員警查出楊婦先後被詐騙金額達346萬元，立即組成專案小組與楊女合作進行查緝，4月10日中午12時許，陳姓車手與被害楊姓婦人約定在八德區豐田路某超商前面交投資款項，員警為防止車手逃逸，在周邊佈下便衣警力埋伏，員警趁陳姓車手與楊婦交款時，立即制伏陳姓車手到案，埋伏警力發現，現場附近有3名男子行為詭異，員警上前將3人盤查後拘捕到案，員警起出包括2瓶辣椒水與手機等證物，經查證3名男子為馬來西亞籍，分別為尹姓、任姓與劉姓男子，均持觀光簽證入境，警方訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將4人移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，被告陳姓男子等4人均坦承犯行，3名馬籍男子辯稱聽從詐團指示擔任車手，但當天主要任務是，當陳姓車手取得面交款項時，3名男子佯裝刑警壓制，再以辣椒水噴灑強盜陳取得之詐欺贓款，未料陳取款時被警方當場查獲，3人欲逃離時被員警查獲。

檢方根據警方提供現場照片、贓款照片與被害人指證等證詞，偵結依組織犯罪防制條例之詐欺未遂罪嫌、偽造特種文書、預備強盜與洗錢等罪嫌起訴，3名馬籍男子目前均在押中。