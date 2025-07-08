藍白砍天災救助金？　張啓楷批陳駿季大造謠：民進黨不好好救災

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

颱風丹娜絲重創南部，有網友挖出農業部長陳駿季3個月前的言論表示，藍白直接把農民最需要的天災救助金給砍掉，這些立委不應該被罷免嗎。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（8日）表示，陳駿季竟然把科目都搞錯，說農業天然災害救助基金被砍，事實上行政院每年都有編列關於天災的預算，根本沒有錢不夠的問題，結果農業部長竟然大造謠，整個民進黨政府不好好救災，還在搞大罷免、大造謠。

陳駿季3個月前到立法院經濟委員會進行業務報告時表示，今年度總預算有立委提案刪減「補助農業特別收入基金」9000萬元，後續若農業天然災害救助基金經費不足，將無法動支第二預備金，恐造成天災現金救助困難。在社群媒體「Thread」上有網友依此表示，藍白直接把農民最需要的天災救助金給砍掉，這些立委不應該被罷免嗎？該網友還製圖，上面寫道，「台南風災農產損失嚴重。謝謝國民黨、民眾黨立委刪除農業特別基金9000萬」。

對此，張啓楷8日表示，這次颱風南部受災嚴重，大家正在全力搶救，結果民進黨還在「大罷免、大造謠」，特別是農業部長說有基金被砍，影響救災，但今年度基金還沒開始審，「部長，你連今年度預算基金都還沒開始審，都不知道嗎？」這非常嚴重，竟然把科目都搞錯，說農業天然災害救助基金被砍。

張啓楷指出，事實上去年被砍的是民進黨政府最不願面對的「超思」雞蛋，浪費民脂民膏5億3000多萬，結果被砍的是農業發展基金9000萬，不是農業天然災害救助基金，連基金科目都搞錯。張也說，事實上行政院每年都有編列關於天災的預算，今年度在救災準備金尚有50億，第二預備金80億元，根本沒有錢不夠的問題，結果農業部長竟然大造謠，整個民進黨政府不好好救災，還在搞大罷免、大造謠。

張啓楷強調，民眾黨這一兩天會緊急提出一個主決議，要求要從寬從優從速，盡快幫助南部受災地區跟民眾加速重建跟補助。