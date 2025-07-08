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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「藍委沒做錯任何事要被罷免？」　陳玉珍質疑中選會有作票可能

▲▼行政院長卓榮泰 立委陳玉珍 立法院備詢 交通組 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨發動的「大罷免」，已有26個選區成案，分別將於7月26日、8月23日投票。國民黨立委陳玉珍今（8日）表示，國民黨立委沒有做錯任何事，過去一年中都很認真，不管是國會改革法案還是財劃法，對各地政府都很有幫助，希望一席都不要少；她也質疑，民進黨團總召柯建銘稱藍委通通會被罷掉，是不是中選會有作票可能。

陳玉珍今日受訪時指出，國民黨希望一席都不要少，全體兄弟姊妹都要留在立院，國民黨立委沒有做錯任何事，過去一年中都很認真，不管是國會改革法案還是財劃法，對各地政府都很有幫助，競競業業審法案、推動福利，卻被民進黨無差別的大罷免，造成社會紛擾。

陳玉珍批評，一直以來詐騙集團都很猖獗，還有土城兇殺案，這麼多的社會案件，如果檢調把心力用在這裡，相信台灣會安居樂業許多，覺醒公民要讓大罷免失敗，讓執政者知道在位要好好接受監督，不能每年都在選舉，一個只會選舉不會治理的政黨對國家是沒好處的，多少人被詐騙集團搞到家破人亡，家暴還可以無保請回，百姓真的都很憤怒。

陳玉珍也提到，柯建銘先前曾說，一定要把國民黨立委都罷免掉，這種話真的很恐怖！她雖然不願這樣想，但仍不禁懷疑中選會是不是有作票可能？以及大罷免結束後，民進黨下一步是否就要對在野黨立委進行司法追殺？檢調都要對付在野黨？因此有頭腦的公民真的要覺醒，已經是危急存亡的時刻，若讓民進黨過半，就沒有任何制衡力量了。

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