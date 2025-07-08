奪命成年禮！　南非割禮「去年害死93人」還要繼續辦

▲南非傳統部落每年都會舉行割禮儀式。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

南非傳統成年禮「Ulwaluko」去年導致至少93名男孩喪命，另有11人因為傷勢被迫截斷陰莖，儘管當局立法遏止不安全的非法機構與操刀行為，這項存在數百年的儀式，仍在多地繼續執行。

「Ulwaluko」透過割禮象徵男孩蛻變為男人，通常在偏遠營地進行，歷時大約3周，而且不得向外界透露細節。不過，由於許多割禮都是由未經專業訓練的人士，使用生鏽長矛及刀片進行，因此往往造成大量傷亡。

儘管如此，如果沒有通過「Ulwaluko」，將無法參與部落會議、社交活動，被認為不適合結婚，甚至被羞辱為「小男孩（Inkwenkwe）」，因此許多年輕人依然被迫參加。

每日快報報導，南非政府委託進行的一份報告指出，2021至2024年，多達322名男童因此喪命，另有數千人住院，死因包括感染、壞疽、敗血症等。

該報告還指出，一些犯罪集團成立非法割禮機構，聘用未受訓人員動刀牟利，不僅無視未滿16歲不得接受割禮的法規，甚至綁架男童強制施行割禮後，再向家屬勒索贖金。

為了遏止悲劇發生，南非政府頒布《傳統成年儀式法》，要求在合法機構實現「零死亡」割禮，把未註冊學校列為違法，也要求操刀者必須具備合格執照。不過，據信每年仍有數萬名男孩參加「Ulwaluko」，今年割禮季也從5月30日開跑，目前已傳出1起死亡案例。