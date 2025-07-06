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南非爆多起中國女性遭綁案　陸大使館：避免獨自外出

▲▼綁架,綁手腳,膠帶,綑綁,虐待。（圖／達志影像／示意圖）

▲南非發生多起綁架案。（示意圖／達志影像）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐南非大使館5日發文指出，南非近期發生多起針對女性中國公民的綁架案，請女性僑胞盡量避免獨自外出。

陸駐南非大使館表示，進入6月以來，南非多地特別是豪登、東開普兩省連續發生多起針對女性中國公民的綁架案，「綁匪選擇週末時段，在我僑胞通勤期間、關閉店鋪後作案。」

陸駐南非大使館提到，相關案件嚴重威脅僑胞的人身、財產安全，「囿於南非整體治安形勢持續惡化，未來涉我暴力案件形勢難見好轉。駐南非使館再次提醒廣大僑胞切實提升安全意識，主動加強防範。」

陸駐南非大使館說，犯罪分子傾向選擇週末前後強力部門相對懈怠時段作案。請僑胞尤其提高警惕，密切關注住所、商鋪周邊可疑情況，加強人身防範措施。

陸駐南非大使館還說，請女性僑胞盡量避免獨自外出，如無法結伴成行，請及時向親友告知行蹤去向。

陸駐南非大使館也提醒，犯罪分子作案前會進行周密踩點，」請注意店鋪周邊可疑車輛和人員，防範僱員內外勾結，小心人員尾隨跟蹤，及時變換通勤路線，不露富，不給犯罪分子可乘之機。」

陸駐南非大使館還建議，使用定位器、一鍵報警或打開手機遠程定位並留下定位賬號密碼，失蹤後方便警方及時開展搜尋，「如不幸遭遇侵害要保持冷靜，避免與犯罪分子直接衝突，不向犯罪分子透露自身及親屬財產狀況。」

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