充氣城堡被風吹飛！　2童「捲上天墜落」恐怖畫面曝

▲2名孩童從3樓高空墜地重傷。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

南非一所小學日前舉辦園遊會時，突遭強風吹襲，一座未妥善固定的充氣城堡竟被整個捲上空中，造成兩名學童從十多公尺高處墜落重傷，驚悚瞬間也在網路上曝光。

根據《每日郵報》報導，意外發生在約翰尼斯堡近郊的克魯格斯多普（Krugersdorp）的一所小學，當天共有超過千人在校園內參加園遊會，現場設有多項遊樂設施。結果其中一座彩色充氣城堡疑似沒有依規定固定在地面，遭突如其來的大風捲起，瞬間被吹到約12公尺（約3層樓高）高空，當時在設施內的孩童跟著一起被捲到天上。

目擊者表示，當時不少人正在攤位前排隊，突然聽見驚聲尖叫，回頭一看只見整座充氣城堡高高飛起，其中一名孩子從空中墜落，緊接著第二名孩童也從半空中摔下。

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During a fundraising event at Laerskool Protearif primary school in Krugersdorp, South Africa, a bouncy castle became airborne due to strong winds. Two children inside the inflatable structure fell from a significant height, resulting in serious injuries. One child suffered a… pic.twitter.com/t6hYu9ChOx — The Tradesman (@The_Tradesman1) June 7, 2025

現場家長見狀，立刻衝上前試圖接住孩子，部分人甚至組成人墊，成功減緩衝擊，避免更嚴重的悲劇。兩名孩子被緊急送往醫院救治，一人頭骨骨折、一人手臂骨折，所幸目前皆已出院，並正在接受創傷心理輔導。

校方也在官方臉書證實此事，並對外表示，兩名傷者分別於5月31日與6月3日康復出院，並感謝外界的關心與祈禱。

不願具名的家長指出，「當下我真的以為他們沒命了。不是風很大的一天，但就像一陣怪風吹來，那座城堡就飛上天了。後來才聽說，它根本沒固定。」

校長洛倫斯（Deon Lourens）婉拒對外回應，副校長范德・默維（Lauren van der Merwe）則表示，事件已交由教育部展開調查，目前不便對外說明。校方發言人也補充，將進行全面且透明的調查，待釐清真相後再說明。

事實上，類似事件並非首例。根據澳洲《兒科與兒童健康期刊》統計，2000年至2022年間全球已有28起充氣設施飛天釀死案件，共造成484人受傷。