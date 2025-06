充氣城堡被風吹飛！　2童「捲上天墜落」恐怖畫面曝

▲2名孩童從3樓高空墜地重傷。(圖/翻攝自X)

記者張方瑀/綜合報導

南非一所小學日前舉辦園遊會時,突遭強風吹襲,一座未妥善固定的充氣城堡竟被整個捲上空中,造成兩名學童從十多公尺高處墜落重傷,驚悚瞬間也在網路上曝光。

根據《每日郵報》報導,意外發生在約翰尼斯堡近郊的克魯格斯多普(Krugersdorp)的一所小學,當天共有超過千人在校園內參加園遊會,現場設有多項遊樂設施。結果其中一座彩色充氣城堡疑似沒有依規定固定在地面,遭突如其來的大風捲起,瞬間被吹到約12公尺(約3層樓高)高空,當時在設施內的孩童跟著一起被捲到天上。

目擊者表示,當時不少人正在攤位前排隊,突然聽見驚聲尖叫,回頭一看只見整座充氣城堡高高飛起,其中一名孩子從空中墜落,緊接著第二名孩童也從半空中摔下。

