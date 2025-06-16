漢人開墾南投市滿300年　市公所為青年舉辦傳統成年禮

▲漢人開墾南投市滿300年，市公所特地辦成年禮。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年正逢漢人拓墾南投滿300年，南投市公所特別以「歷史與未來交會」為主軸，於14日為該市16歲以上青年舉行充滿文化底蘊的成長儀式，並邀請6歲以上學童參與點硃砂、開智慧的古禮，以迎接深具歷史意義的里程碑，一起邁向未來。

「開墾300年成年禮」活動昨日下午在充滿古風的張琯溪宗祠隆重舉辦，現場參與青年身著漢服、誦讀詩文，並進行擊鼓鳴志、朱砂啟智、跪拜奉茶等古禮傳統儀式，象徵邁入人生新階段、肩負未來的責任，也沉浸於深厚的文化氛圍中，體會祖先足跡、土地脈動與自身的連結；現場也設有豐富的文化體驗區與兒童互動遊樂區，包括草仔粿、潤餅、刈包等傳統美食DIY，和古玩器具闖關體驗等，讓孩子在遊戲中學習祖先的生活智慧，促進世代共融。

市公所指出，根據《南投市志》及《臺灣府志》記載，早在雍正四年（西元1726年），巡臺御史索琳在水沙連之役的奏摺中就提及官兵由北港經南投崎進入，而當時的「南投崎社」（即今南投市）已是漢人開墾的活躍地區，也位處當年番界的交界線，由這些史料清楚顯示漢人拓墾南投市正好滿300年。

市長張嘉哲表示，希望透過成年禮，讓年輕一代從文化中找尋自我、理解責任、扎根土地，也為未來注入信心與勇氣，「這不只是回顧歷史，更是我們與孩子一起邁開未來的腳步。」