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跨鯉躍龍門迎成年　台東池上國中學子祈願金榜題名

▲台東池上學子成年禮中迎人生新篇章。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東池上學子成年禮中迎人生新篇章。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東池上國中畢業生5日上午齊聚玉清宮，在地方仕紳與家長的見證下，參與一年一度的傳統成年禮。這場由池上鄉公所主辦的儀式已舉辦至第23年，象徵九年級學生踏入人生新階段的莊嚴時刻，也成為地方文化中充滿意義的傳承活動。

今年的成年禮融合傳統古禮儀式，包括集體宣誓、加冠與佩簪、賜平安符，以及象徵躍升的「鯉魚躍龍門」橋段。同學們懷著虔誠心情，在平安燈點燃與家長、師長祝福中，跨越龍門，期許未來一帆風順。

池上鄉長林建宏表示，成年禮不僅是一種儀式，更是學子從青少年邁向成年階段的重要里程碑。他指出，活動曾因疫情停辦兩年，但今年能夠順利舉辦，意義格外深遠。他也親自為每位男、女學生進行加冠儀式，並在活動尾聲贈送刻有學生名字的印章，象徵個人責任與社會身份的開始。

活動現場也吸引多位地方人士出席，包括玉清宮主委林煥恭、立法委員黃建賓、台東縣議會議長吳秀華辦公室代表溫昌寶，以及多位鄉民代表和校方人員，共同見證這段溫馨時刻。立委黃建賓點燃象徵光明與希望的平安燈，玉清宮則致贈平安符祝福學生平安成長。

成年禮過後，同學們展開社區環境清潔活動，以實際行動回饋鄉里。隨著國中教育會考成績即將於6日公布，許多學生在祈福儀式中也默默許願，期盼金榜題名、順利升學。

成年禮雖只是一日活動，但對學生而言卻是一段象徵成長、承擔與希望的難忘回憶。這樣的儀式不僅凝聚社區情感，也展現地方對下一代深切的祝福與期待。

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