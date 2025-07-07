　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「解剖300人!溫熱還噴血」　央視首曝光！731部隊口述影像罪證

記者任以芳／綜合報導

今天（7）是「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」）88周年紀念日，哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館「首次」在大陸公開展示七三一部隊原隊員胡桃澤正邦的「完整」口述證言影像，揭露其參與解剖、活體細菌實驗等反人類暴行。胡桃澤正邦在影像中坦承，「我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。」這段影像資料拍攝於1991年8月，由日本學者原文夫於2024年徵集提供。

《澎湃新聞》報導指出，根據保存於七三一部隊罪證陳列館的《關東軍防疫給水部留守名簿》記載，胡桃澤正邦於1913年5月25日出生，1944年5月31日擔任技師助理，1993年在日本去世。

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次在大陸公佈七三一部隊原隊員胡桃澤正邦完整版口述證言。（圖／翻攝央視 ）

根據影像資料內容，胡桃澤正邦坦言，「我解剖了人體是300個，其中有三分之一曾被（作為標本）保存下來，其餘的都燒了。我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。」

胡桃澤正邦對進行人體解剖和人體實驗以及實施細菌戰等罪行供認不諱，並且在影像中親口承認，侵華日軍為了製造毒力更強的細菌，就要讓細菌通過活體的血液，這樣才能達到效果，用於實驗的活體，被稱為「馬路大」。

他解釋，「『馬路大』就是素材的意思，除了動物，還有人……就是俘虜。」這些實驗對象多為中國人、朝鮮人、蒙古人與俄國人。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成指出，「將人比作『素材』，完全無視人類尊嚴，是典型的反人類罪行。」

胡桃澤證實，七三一部隊實驗對象「常備40人以上」，實驗過程中有人死亡時，會「隨時補充」。

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲金士成指出，731部隊把人比作「素材，完全無視人類尊嚴，是典型的反人類罪行。（圖／翻攝央視 ）

金士成介紹，根據七三一部隊第四部的部長川島清在伯力審判時的證言，「1939年到1945年，每年被押進七三一部隊本部監獄用作實驗材料的有400至600人，每年因受實驗而死去的至少有600人，總數不少於3000人。」通過對特別移送檔案和口述證言的統計，可以確認在七三一部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者有1549人。（注：四方樓，是七三一部隊核心建築，細菌實驗室和日軍用活人做實驗的特設監獄。）

胡桃澤在影片中表示，由於當年部隊高度保密，連他的家人都不知其罪行。願意站出揭露七三一部隊罪行的原隊員極少，大多數人到過世都選擇沈默或隱匿。

此次公開長達83分鐘，拍攝於1991年8月日本飯田市「為了和平」戰爭展期間，由久保昇錄製。影像原始資料保存在「為了和平」戰爭展實行委員會，並由七三一問題研究者原文夫轉交予中方收藏展示，為研究七三一部隊罪行提供重要補充。

大陸陳列館方面表示，此次披露資料不僅為七三一部隊史實研究提供珍貴口述證據，也再次警示世人銘記歷史，堅守和平。

▼ 今天是「七七事變」88週年，大陸央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

▲▼ 2025.7.7、七七事變、盧溝橋事變、八八週年、央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／丹娜絲甩尾！　15縣市豪大雨特報
快訊／新北姊妹遭追砍命危　兇嫌姊夫逃往中南部
南鯤鯓「空拍畫面」震撼曝　在地人心痛
快訊／新北姊妹騎車遭追砍！　重傷搶救中
南鯤鯓雄偉牌樓全倒！　1根3千萬「損失難估」
快訊／丹娜絲強襲！車被強風吹翻　父女巡田1死2傷
台南製香廠成廢鐵　老闆淚：活那麼久第一次遇到
丹娜絲太狂！　整座繳費機「離家出走」
陣風飆16級！台南多處房屋被吹倒　居民夜宿區公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「解剖300人!溫熱還噴血」　央視首曝光！731部隊口述影像罪證

校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

香港5個月1.2萬人被拒入境　官員：回流港人基本不攔查

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

南非爆多起中國女性遭綁案　陸大使館：避免獨自外出

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

「解剖300人!溫熱還噴血」　央視首曝光！731部隊口述影像罪證

校園廣播突然入侵「駭」言論　陸國安單位火速攔截境外反華組織

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

香港5個月1.2萬人被拒入境　官員：回流港人基本不攔查

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男「改判死刑」上月伏法

面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

南非爆多起中國女性遭綁案　陸大使館：避免獨自外出

丹娜絲掀大浪！屏東海上太陽能板平台全毀　海岸線一片黑畫面曝　

黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

快訊／土城2姊妹騎車遭追砍命危！　兇嫌姊夫逃往中南部

孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

黃暐瀚分析各地未放颱風假原因　直言「蔣萬安做正確決定」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

大陸熱門新聞

行動電源自燃　陸大廠：停工停產半年

香港5個月1.2萬人被拒入境

解剖300人!　「首曝光」日731部隊罪證

小米衛生紙盒700元　雷軍：95℃也不會變形

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

性侵少女失敗「害她溺死」　陸男上月被處死

面試考550題MBTI　陸公司：E人肯定不要

中國年輕人大額借貸情況增多　中消協示警

校園廣播突然入侵「駭」言論

長髮妹餐廳公然脫下「水手裙」吃飯　全場傻眼

陸大使館：南非爆多起中國女性遭綁案

丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停」

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求協商

陸突宣布啟用M503航線W121銜接線！　稱為緩解航班成長壓力

更多熱門

相關新聞

談七七事變　朱立倫批賴清德「亂台十講」曲解歷史

談七七事變　朱立倫批賴清德「亂台十講」曲解歷史

七七盧溝橋事變爆發八十八周年，國民黨主席朱立倫今（7日）對此表示，這段歷史對中華民國及台灣具有深遠意義，呼籲國人珍惜自由與和平，並感念先烈先賢的犧牲與奉獻，也要銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。讓我們共同緬懷抗戰英烈，紀念台灣光復意義，也堅定團結一致，為台灣的民主自由與國家安全繼續努力，讓中華民國永續安定，和平繁榮。

七七事變88周年　徐巧芯批賴清德靜悄悄

七七事變88周年　徐巧芯批賴清德靜悄悄

對岸搶抗戰80年話語權？　顧立雄酸：中共沒辦法打還沒出生的戰爭

對岸搶抗戰80年話語權？　顧立雄酸：中共沒辦法打還沒出生的戰爭

日本名醫：曾目睹731部隊「人體實驗」影像

日本名醫：曾目睹731部隊「人體實驗」影像

紀念抗日勝利　應曉薇：歷史不能忘

紀念抗日勝利　應曉薇：歷史不能忘

關鍵字：

七七事變七三一部隊反人類罪行歷史真相活體細菌

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

丹娜絲猛襲南台灣！「南鯤鯓代天府」牌樓整排全塌了

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！住家慘況曝光

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面