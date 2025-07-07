「解剖300人!溫熱還噴血」　央視首曝光！731部隊口述影像罪證

記者任以芳／綜合報導

今天（7）是「七七事變」（又稱「盧溝橋事變」）88周年紀念日，哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館「首次」在大陸公開展示七三一部隊原隊員胡桃澤正邦的「完整」口述證言影像，揭露其參與解剖、活體細菌實驗等反人類暴行。胡桃澤正邦在影像中坦承，「我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。」這段影像資料拍攝於1991年8月，由日本學者原文夫於2024年徵集提供。

《澎湃新聞》報導指出，根據保存於七三一部隊罪證陳列館的《關東軍防疫給水部留守名簿》記載，胡桃澤正邦於1913年5月25日出生，1944年5月31日擔任技師助理，1993年在日本去世。

▲侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館首次在大陸公佈七三一部隊原隊員胡桃澤正邦完整版口述證言。（圖／翻攝央視 ）

根據影像資料內容，胡桃澤正邦坦言，「我解剖了人體是300個，其中有三分之一曾被（作為標本）保存下來，其餘的都燒了。我們解剖的時候，人還是溫熱的，有血噴出。」

胡桃澤正邦對進行人體解剖和人體實驗以及實施細菌戰等罪行供認不諱，並且在影像中親口承認，侵華日軍為了製造毒力更強的細菌，就要讓細菌通過活體的血液，這樣才能達到效果，用於實驗的活體，被稱為「馬路大」。

他解釋，「『馬路大』就是素材的意思，除了動物，還有人……就是俘虜。」這些實驗對象多為中國人、朝鮮人、蒙古人與俄國人。

哈爾濱市侵華日軍細菌與毒氣戰史研究會副秘書長金士成指出，「將人比作『素材』，完全無視人類尊嚴，是典型的反人類罪行。」

胡桃澤證實，七三一部隊實驗對象「常備40人以上」，實驗過程中有人死亡時，會「隨時補充」。

▲金士成指出，731部隊把人比作「素材，完全無視人類尊嚴，是典型的反人類罪行。（圖／翻攝央視 ）

金士成介紹，根據七三一部隊第四部的部長川島清在伯力審判時的證言，「1939年到1945年，每年被押進七三一部隊本部監獄用作實驗材料的有400至600人，每年因受實驗而死去的至少有600人，總數不少於3000人。」通過對特別移送檔案和口述證言的統計，可以確認在七三一部隊「四方樓」慘遭人體實驗的受害者有1549人。（注：四方樓，是七三一部隊核心建築，細菌實驗室和日軍用活人做實驗的特設監獄。）

胡桃澤在影片中表示，由於當年部隊高度保密，連他的家人都不知其罪行。願意站出揭露七三一部隊罪行的原隊員極少，大多數人到過世都選擇沈默或隱匿。

此次公開長達83分鐘，拍攝於1991年8月日本飯田市「為了和平」戰爭展期間，由久保昇錄製。影像原始資料保存在「為了和平」戰爭展實行委員會，並由七三一問題研究者原文夫轉交予中方收藏展示，為研究七三一部隊罪行提供重要補充。

大陸陳列館方面表示，此次披露資料不僅為七三一部隊史實研究提供珍貴口述證據，也再次警示世人銘記歷史，堅守和平。

▼ 今天是「七七事變」88週年，大陸央視「首次」釋出日本731部隊口供罪證影像 。（圖／翻攝 ）