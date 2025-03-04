對岸搶抗戰80年話語權？　顧立雄酸：中共沒辦法打還沒出生的戰爭

▲國防部長顧立雄與媒體茶敘。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

今年適逢抗戰勝利80週年，中共官媒報導指稱，中國國家主席習近平規劃舉辦閱兵，但問題是，抗戰是中華民國國軍所打，中國有搶話語權的嫌疑。對此，國防部長顧立雄在媒體茶敘中說，民國34年二戰抗戰勝利，民國38年中華人民共和國才成立，中共要打一場還沒出生的戰爭，應該是沒辦法，這是很簡單的邏輯。

面對中共企圖搶奪抗戰勝利的話語權，顧立雄表示，民國28年二次大戰全面爆發，民國34年二戰抗戰勝利，到了民國38年，中華人民共和國才成立，講的都是事實，所以中共要打一場還沒出生的戰爭，應該是沒辦法。

顧立雄表示，這是很簡單的邏輯，二戰跟抗戰也好，歷史都是「中華民國」，不是「中華人民共和國」，所以話語權不是聲量大就可以改變事實，所以我們是在捍衛中華民國，跟友盟共同奮戰，作為紀念活動的主軸。

國防部政戰局則表示，二戰跟抗戰80週年活動都有相關規劃，二戰給世人最大警惕就是反侵略，自己的國家要自己守護，抗戰勝利80週年部分會延續80年前先賢先烈犧牲生命、捍衛中華民國的部分，重點在守護中華民國，還有軍民同心抗敵，青年挺身衛國，更重要是跟友盟共同奮戰。

政戰局表示，規劃活動中有國防部自己舉辦活動，也有跟民間團體合辦活動，聯名商品跟文宣規劃都完成，未來會透過記者會的時機跟外界說明。