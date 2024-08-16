731部隊人體實驗太殘忍！日本名醫證實「親眼目睹」真實影像

▲日本國寶級名醫日野原重明生前回憶，他就讀大學時曾親眼目睹731部隊進行人體實驗的拍攝影片。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

「731部隊」為舊日本帝國陸軍關東軍防疫給水部本部的通稱，由陸軍軍醫中將石井四郎領導，曾於日本侵華戰爭和二戰期間，在中國滿州（東北）從事細菌戰、生物戰、人體實驗。日本國寶級名醫日野原重明曾經回憶，他在就讀京都帝大時，被迫觀看731部隊進行人體實驗的影像，相關專訪內容將於今年秋季公開。

根據日媒《讀賣新聞》，2017年以105歲高齡逝世的日本國寶級名醫日野原重明，過去在世時曾在一段參訪中，分享自己在日本侵華期間的「戰爭經驗談」，他提到過去就讀京都帝國大學（現京都大學）醫學部時，曾經上過京都帝大細菌學家、同時也是731部隊隊長石井四郎的課，當時石井在課堂上播放731部隊進行人體實驗的影片。

日野原重明透露，「當年就讀京都帝大時，曾經上過石井四郎的課，課堂上播放著舊日本軍731部隊在中國時進行殘忍虐待行為、人體實驗的影片，影片清楚呈現日本軍（731部隊）讓俘虜感染霍亂、傷寒等細菌的實驗過程。」

日野原重明不禁感嘆，「無論是哪一國的人，戰爭都能讓人淪為惡鬼！」

▲731部隊遺址模擬場景。（圖／翻攝自網易）

報導提到，舊日本軍731部隊曾以中國滿州（東北）為據點，從事一系列的生化武器研究與開發。日野原重明回憶時仍歷歷在目，「簡直太過殘暴了」，他也透露，當時京都帝大內許多學生之後都有參與731部隊的相關研究。

收錄日野原重明這一段訪談的影片，其攝影時間介於2008至2009年，當時他已90多歲高齡。影片也收錄，日野原重明參訪東京空襲戰災資料中心（東京都江東區）的片段，當時他和館長早乙女勝元（2022年逝世）一起參訪展覽，並在當時回憶1945年東京大空襲時，曾經在聖路加國際醫院治療數百名傷患的事蹟。

日野原重明生前的訪談影片，由現年52歲的早乙女愛（早乙女勝元的女兒）拍攝。她表示，該段影片預計在今年10月6日下午的一場活動中對外公開。