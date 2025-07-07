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談七七事變拒絕政治清洗　朱立倫：賴清德「亂台十講」曲解歷史

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

七七盧溝橋事變爆發八十八周年，國民黨主席朱立倫今（7日）對此表示，這段歷史對中華民國及台灣具有深遠意義，呼籲國人珍惜自由與和平，並感念先烈先賢的犧牲與奉獻，也要銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。讓我們共同緬懷抗戰英烈，紀念台灣光復意義，也堅定團結一致，為台灣的民主自由與國家安全繼續努力，讓中華民國永續安定，和平繁榮。

朱立倫指出，88年前盧溝橋的槍聲象徵全民奮起抗日的開始。在長達八年的抗戰中，中華民國軍民付出了超過兩千萬條生命的代價，成功粉碎侵略者的野心，捍衛了國家尊嚴。抗戰勝利後，台灣結束日本殖民統治，迎來光復，這段歷史更彰顯自由與和平的珍貴。

朱立倫續指，歷史的教訓告訴我們，國家必須自立自強。而唯有強大的國防，才有穩定的和平。國民黨始終堅持強化國防，支持國防預算至少達GDP 3%以上，甚至到3.5%。我們更在立法院提出軍人加薪法案，以提升軍人薪資待遇的政策，從根本上解決兵力短缺的問題。用實際作為強化國防，就是本黨向歷史、向台灣人民作出的承諾。

朱立倫感嘆，近期賴清德總統不斷在其「亂台十講」散布謠言，甚至為了達到台獨的目標，不惜扭曲中華民國的歷史事實，曲解中華民國光復台灣的歴史，就為了幫惡意的大罷免添油加醋。我再次嚴正呼籲賴清德總統，即刻停止造謠、抹黑、鬥爭，與在野黨攜手捍衛台灣的安全與民主。

朱立倫說，88年前的七七事變，是中華民族面對侵略者，展現大無畏勇氣的開始。今天我們銘記歷史事實，守護國家尊嚴，拒絕政治清洗，反抗民主獨裁。讓我們共同緬懷抗戰英烈，紀念台灣光復意義，也堅定團結一致，為台灣的民主自由與國家安全繼續努力，讓中華民國永續安定。

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