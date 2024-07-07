青年獻花紀念抗日勝利　應曉薇：歷史不能忘

▲海外青年學生發起紀念七七抗戰勝利獻花追思與致敬活動。（圖／應曉薇議員辦公室提供）

政治中心／台北報導

歷史上的今天，發生了「七七事變」又稱「盧溝橋事變」，是八年抗日戰爭的起點。台北市議員應曉薇與退伍軍人團體特別在中山堂廣場「抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑」前，舉行了獻花追思與致敬活動。

應曉薇議員指出，這次獻花活動的發起者，是一群海外學生，他們在研讀戰爭歷史的過程中，對於抗日戰爭和臺灣光復的歷史感到深深的感動，因此希望能親自前往紀念碑前獻花。退伍軍人團體得知此事後，自動號召大家「陪青年獻花」，並在應曉薇議員的建議下，讓青年代表擔任獻花的「主角」。

應曉薇表示，臺灣青年對於戰爭歷史的了解並不足夠，她希望能協助有意願了解歷史的青年，給予他們方向，讓他們自行去了解。她強調，「歷史就是歷史，不能忘」，希望青年能記住先烈們的精神。

臺北市政府文化局蔡詩萍局長、兵役局李治安局長也都主動蒞臨，代表市府參與致敬活動並協助準備花束、花圈。退伍軍人團體包含八百壯士捍衛中華協會理事長王忠義將重、陸軍軍官校校友總會羅際琴將軍、及中華美韻合唱團，他們都認為歷史必須記取、不容遺忘、更不容竄改。

應曉薇在致詞中語重心長的表達，「戰爭殘忍、和平無價。」希望透過這次活動，讓更多人了解戰爭的殘酷，並珍惜和平。