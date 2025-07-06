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蔣萬安臉書被灌爆！親曝「正常上班上課」原因

▲▼蔣萬安臉書被灌爆，親曝正常上班上課的原因。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

▲蔣萬安臉書被灌爆，親曝正常上班上課的原因。（圖／翻攝臉書／蔣萬安）

記者柯振中／綜合報導

中颱丹娜絲持續影響台灣，全台各地7日是否放颱風假，各地方政府幾乎都已宣布，其中北北基桃正常上班上課，引起不少討論。對此，台北市長蔣萬安在臉書上表示，雖然正常上班上課，但仍會料敵從寬、審慎防災，貼文曝光後也瞬間被灌爆。

台北市長蔣萬安在臉書上表示，根據中央氣象署的最新資訊，預估台北市風雨未達停班停課標準，經過共同討論以後，宣布7日正常上班上課。

蔣萬安解釋，從氣象署的預測資料來看，台北市7日平均風力為5至6級、陣風8至9級，24小時內平地時雨量為50至100mm、山地時雨量為80至150mm，都沒有達到停班停課標準。

▼丹娜絲持續影響台灣，北北基桃未放颱風假，市長蔣萬安解釋原因。（示意圖／記者黃克翔攝）

▲▼颱風,強風,豪雨,大雨,豪大雨,氣象,氣象雲,天氣示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

雖然正常上班上課，但台北市府團隊仍料敵從寬、禦敵從嚴，審慎評估防災。蔣萬安說，7日一早他就到台北市災害應變中心，主持防颱整備會議，並且視察建國抽水站、了解各項防颱作業的情形。同時台北市災害應變中心一級開設，嚴密掌握颱風動態，持續各項整備工作。

蔣萬安提到，7日晚間8點起，台北市疏散門及越堤坡道實施「只出不進」的管制持續。原先開放校園停車的措施，因為正常上班上課的原因，只持續到7日上午7點，就得駛離校園。現行開放紅黃線停車的措施，則會持續到解除陸上颱風警報後結束，駕駛人務必多留意。

蔣萬安最後提醒，7日受到颱風、外圍環流影響，易有短延時強降雨情形發生，市民朋友上班、上學務必攜帶雨具、注意安全。

雖然蔣萬安詳細解釋了正常上班上課的原因，但有許多網友難以面對現實，在貼文的留言區狂刷留言。不過，也有其他網友緩頰，既然未達標準，正常上班上課也是情理之中的事。

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