丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

▲丹娜絲最新路徑。（圖／氣象署）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲中心今天清晨於桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署預估陸上颱風警報有機會於午後解除，海上警報則在傍晚至晚間解除。根據上午8時30分最新海上陸上警報資料，其暴風半徑再縮小20公里，陸上警戒範圍縮減為新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭等8縣市。

根據氣象署資訊，丹娜絲今天上午8時中心位置在北緯25.5度，東經121.2度，即在台北的北北西方約60公里之處，以每小時16轉10公里速度，向北北東轉西北進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風平均暴風半徑100公里。

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根據最新資料顯示，丹娜絲過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，目前中心在台北北北西方，向北北東轉西北移動，台中至嘉義、南投及花蓮已脫離其暴風圈，對苗栗以北及宜蘭仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒：新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭

海上警戒：台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東北部海面

▲陸上警戒範圍僅剩新北、基隆、台北、桃園、新竹縣市、苗栗、宜蘭。（圖／氣象署）

氣象署簡任技正伍婉華表示，隨著颱風暴風圈往北轉西，預計明天往中國移動，目前海面風浪雖然逐漸減少，但減緩速度不快，今天台灣各沿海還是有長浪，澎湖、金門也要留意強陣風。

伍婉華指出，丹娜絲颱風目前在低壓帶中，東北邊副熱帶高壓逐漸向西伸展，使颱風有向西轉角度出現，明天到周五台灣將受到西南邊低壓帶影響。

她表示，從過去2小時雷達回波來看，颱風外圍環流仍帶來旺盛對流，清晨至上午台南及高雄有較強對流，苗栗至雲林也有旺盛雲系發展，累積雨量達每小時50、60毫米，東半部雨勢則已經減弱。

伍婉華指出，目前屏東、高雄、嘉義、雲林及台中都有局部大雨，今天上午8點至晚間8時，宜花東降雨緩和，西南部及中南部仍有較大雨勢，白天新竹以南還是有明顯雨勢，中南部將於下午減緩。明天低壓帶影響，中南部斷斷續續仍有降雨 ，其他地區則為午後雷雨。

氣象署表示，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖縣已有豪雨發生；今天高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生，新竹以北、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

氣象署也說，今天上午至夜間基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。