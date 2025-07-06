颱風天也不停工！　台南做工行善團完成第299戶修繕

▲即便颱風來襲，做工行善團志工風雨無阻投入修繕，完成台南第299戶「希望家園」。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風來襲、風雨交加，卻澆不熄志工修繕的熱情，台南市勞工局攜手「做工行善團」於6日冒雨出勤，分赴鹽水、麻豆、官田、關廟四區協助弱勢家庭修繕住宅，順利完成第299戶「希望家園」改造工程，實踐市長黃偉哲「有情有疼心」的城市願景。

勞工局長王鑫基指出，即便遇上丹娜絲颱風來襲、全市停班停課，仍有數十位志工無懼風雨，自發組隊投入修繕，令人敬佩。此次由多個工會與志願團體合作，從泥作、油漆、水電、門窗到傢俱整備，皆全力以赴，展現高度專業與團隊精神。

在麻豆區，一戶王姓身心障礙家庭長年居住於老舊瓦房中，因屋況不良且逢雨必漏，無力自行修繕。做工行善團場勘後，隨即展開大規模修繕，包括：鐵厝、水電、鋁窗、泥水牆面與地坪、木地板、塑膠地板、木門安裝等，全數由相關工會志工分段完成。今日油漆工會接力粉刷牆面，正式為重建工程劃下句點。

大台南總工會理事長鄭山林、陳美靜副理事長、沈暄晨祕書長也親自到場致贈窗簾與床包組，為新屋增添溫馨；立委林俊憲與議員陳秋宏服務團隊亦帶來飲品，慰勞現場志工辛勞。

鹽水區修繕案的陳姓案主，獨力扶養兒子，長年依靠補助生活，房屋年久失修。此次亦在多個工會攜手下完成主要結構修復，後寮社區發展協會理事長郭美月也親自到場致意。

此外，志工們不僅修繕屋舍，也整合資源提供二手傢俱，由愛心人士捐贈、存放於官田隆田陸橋下倉庫，經整理與翻新後視需要配送。今日更有一組志工前往關廟區為蔡姓案主運送家具，提升其居住品質。

令人動容的是，本次參與行善的志工多為夫妻、兄弟姊妹、祖孫等家庭組合，包括梁志男與林佳香、楊伯池與陳秀琴、陳來發與苑秀芳、李美芬與李建達姐弟檔，以及吳福鐘一家三代四人同行接力修繕，形成感人的「家幫家」場景。

勞工局表示，未來將持續攜手做工行善團、擴大服務能量，讓更多弱勢家庭能安心居住、重新點亮人生希望。今日完成的第299戶，不僅是一間房子的重建，更是城市溫度的累積與延續。