颱風前巡屋頂！　台南婦人失足跌落鐵皮屋警消合力救援脫困

▲台南市安平區一名婦人颱風前登樓巡視屋頂，不慎跌落至鐵皮屋受困，警消合力架梯救援脫困。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

輕度颱風「丹娜絲」來襲前夕，台南市安平區一名陳姓婦人為了檢查屋頂狀況，不慎失足跌落至屋外鐵皮屋頂，受困近三層樓高處無法脫身，所幸鄰居小女孩聽見呼救聲，機警報案，安平警方與消防人員趕抵後合力將人平安救下，化解危機。

事故發生於5日下午1時30分許，安平區健康四街一處民宅，陳姓婦人因擔心颱風掀起屋頂鐵皮與雜物，獨自登上頂樓查看。不料攀越女兒牆時失足跌落，卡在外牆鐵皮屋頂，無法脫困，且當時未攜帶手機，只能高聲求救。鄰近一名國小女童聽見後迅速撥打110報案，成為救援關鍵。

四分局育平派出所警員林煜珽與鄭芳菁獲報後火速趕往現場，發現婦人站在鐵皮屋頂邊緣，手扶鐵窗、神情緊張，風勢已逐漸增強，情況相當危急。警方初步評估地形與風險後，立即通報消防隊支援。消防人員隨後攜帶摺疊梯架設定位，在警方協助下順利將婦人安全護送至地面，整起事件平安落幕。

脫困後的婦人心有餘悸地表示：「原本只是想看屋頂會不會被風吹掉，沒想到竟然卡在那裡，真的又怕又無助，還好有鄰居幫忙報警，警察和消防人員來得又快又穩，真的很感謝！」

第四分局長曹儒林表示，感謝育平派出所員警迅速處置展現臨危不亂的應變能力，也呼籲民眾颱風期間如需巡檢屋頂或清理戶外設施，務必注意人身安全、避免單獨行動，並隨身攜帶通訊設備，以利緊急求援。如有任何危險或需要協助，請即刻撥打110，警方將持續堅守崗位，全力守護市民安全。