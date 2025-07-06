台南男颱風夜違規穿越馬路遭警盤查　背包毒品全曝光！

▲陳姓男子因闖紅燈遭攔查，舉止異常引起警方懷疑，進一步搜索起獲大量毒品。（圖／記者林東良翻攝，下同）
記者林東良／台南報導
颱風警戒期間，台南警方持續維護治安毫不鬆懈，台南市警五分局開元派出所與警備隊6日凌晨聯合執行巡邏勤務時，發現一名35歲陳姓男子違規穿越馬路，攔查過程中察覺其神情異常，進一步盤查當場在陳姓男子背包查獲多包毒品，依法逮捕送辦。
據警方指出，當時五分局警備隊副隊長蘇敬修與開元派出所警員鄒智昀正在轄區內執行機動巡邏，凌晨時分於街頭發現一名35歲陳姓男子未依交通號誌穿越馬路，警方依法上前攔查。陳男神情閃爍、舉止異常，引起警員懷疑，即徵得同意後對其隨身背包進行檢查，當場發現3包疑似安非他命毒品。
警方隨後依法告知權利並當場逮捕，進行附帶搜索時，在其身上與隨身物品中再起獲毒品與相關器具，包括：安非他命共7包（初估總重逾20公克）、液態搖頭丸2罐（俗稱「神仙水」，約150公克）、哈密瓜錠（MDMA）2顆、電子磅秤1台等證物。
陳男除依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，另其違反交通號誌穿越行為也將依道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款裁罰。
五分局長洪宏榮表示，即便颱風來襲，警方也堅守崗位、不容毒品趁機流竄社區。五分局將持續向上溯源追查毒品來源，強化打擊不法。此外，暑假期間為青少年高風險期，不法集團可能藉打工、應徵名義引誘未成年從事犯罪行為，包括擔任車手、販毒、色情侍應等。
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