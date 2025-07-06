陳水扁問高市長接班人選男還女？　陳其邁笑：領袖是自然形成的

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺均有意爭取市長寶座，前總統陳水扁廣播節目今（6日）播出，他專訪高雄市長陳其邁時好奇問，有無接班人口袋名單？是男是女？陳其邁則笑回「沒有」，更強調領袖要人民支持，是自然形成的，但這個人一定要陳水扁也覺得不錯才行。

前總統陳水扁主持的廣播節目《有夢上水》今（6日）上午播出高雄市長陳其邁專訪，節目中分享高市府團隊如何在其帶領下「緊緊緊」、「急起直追」、「彎路超車」，包括引進台積電投資、推動「亞灣2.0-智慧科技創新園區」計畫、國際巨星紛紛至高雄開演唱會，展現高雄文化觀光軟實力，延續「演唱會經濟」成果等，以及在《遠見雜誌》2025縣市長滿意度調查創下觀光全國第一、招商六都第一和失業率六都最低等。

陳水扁也關心陳其邁2026年卸任高雄市長後的政治動態，有人說會當行政院長，也有人認為進軍總統府，陳水扁也好奇接班人花落誰家，能否借他看口袋名單，「是男生還是女生？」

陳其邁則笑說，「阿扁總統有一句話說，做什麼像什麼」，所以做市長像市長，剩下1年他一定做好做滿，把該做的事都做好。至於自己以後要做什麼，是以後的事情，現在就專心做好現在的工作。他也自嘲，「我6年選了3次，實在是歹命」，因此要珍惜現在有限的時間。

陳其邁認為，領袖是自然形成的，尤其要選市長大位的人，人民支持，自然水到渠成。陳水扁再追問，「你有沒有口袋名單？」陳其邁連忙回應，「我沒有」，但笑稱這個人一定要陳水扁也覺得不錯才行。