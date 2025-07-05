高雄明日停班課！3天累積雨量預估飆600毫米　陳其邁示警了

▲氣象署針對輕度颱風丹娜絲發布海上陸上颱風警報。（圖／氣象署）

記者許宥孺／高雄報導

丹娜絲颱風持續朝台灣靠近，高雄市位於警戒範圍內，高市府依據中央氣象署資訊，預估明(6日)午後，高雄沿海地區陣風達停班課標準，因此宣布6日全市停班停課。市長陳其邁強調，沿海風力強勁，提醒市民勿前往海邊，而這3天累積雨量，預估平地達500毫米、山區則多達600毫米，必要時將實施預防性疏散撤離。

陳其邁表示，根據中央氣象署資訊，明(6)日(週日)高雄市風力預測已達停班停課標準，為維護市民安全，故高雄市明日停止上班、停止上課。

陳其邁表示，這3天累積降雨量預估平地將達500毫米、山區更將達600毫米，呼籲市民務必提高警覺。他特別強調，沿海地區風力強勁，嚴禁前往海邊，並提醒民眾避免前往山區、河川及海邊進行露營、登山、釣魚、衝浪、觀浪及戲水等戶外活動。

▲高雄市長陳其邁今日視察仁武區排水清淤工作 。（圖／記者許宥孺翻攝）



因應丹娜絲颱風影響，市府預估將為山區帶來豐沛雨量，陳其邁指示各局處落實全面防颱。在山區安全監控方面，當山區發布土石流及大規模崩塌黃色警戒時，區公所將執行預防性疏散撤離安置作業。同時，水利局、工務局及公路局南區養護工程分局將密切注意山區道路狀況，必要時進行預警性封閉。

建築物安全檢查部分，提醒民眾提早安裝防水閘門或堆置砂包，各區公所也已備妥砂包供民眾使用。工務局針對行道樹及新植樹栽進行加固作業，各局處巡查轄管工程工地施工圍籬、鷹架及相關設備設施，並加強固定或移置作業。針對大型廣告物或行道樹枝葉等易受強風吹落的懸掛物品，也將進行固定、拆除或修剪作業，避免掉落危及路人與車輛。

▲高雄捷運調整班距。（圖／記者許宥孺攝）



交通運輸安全方面，交通局及捷運局已針對渡輪、捷運、輕軌運行做好強陣風因應準備，確保行駛安全，必要時將提早發布停班停駛資訊提醒民眾。

高雄捷運指出，6日捷運尖離峰時段調整為15分鐘班距，深夜時段調整為20分鐘班距；輕軌在中午12點前，班距調整為20分鐘，上午11點會視天候宣布下午營運狀況。

陳其邁呼籲，請市民朋友事先做好防颱措施，包括加強固定廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等，並備妥存糧、清理居家排水孔。易淹水低窪地區民眾應提早安裝防水閘門或堆置砂包，落實防颱準備工作。

陳其邁強調，雖然丹娜絲被歸類為輕度颱風，但絕不容忽視。如有相關災情可撥打1999通報，緊急救護請撥打119，市府將儘速出動排除。

▲▼丹娜絲颱風來襲！高雄市1999首度啟用大量話務分流。（圖／記者許宥孺翻攝）