丹娜絲颱風來勢洶洶　陳其邁：山區預防性撤離1777人

▲陳其邁（右）前往仁武視察防颱相關工作。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

丹娜絲逐漸逼近台灣，高雄市應變中心今（6）日召開第一次會議，市長陳其邁表示，颱風預估在下午4點暴風圈接觸高雄陸地，也會持續到隔天的時間，所以雨勢和風勢在中午過後會逐漸加強，今天晚上的8點到明天早上的8點在山區的雨勢會非常的大，因此針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏、茂林四個行政區預防性撤離，保全對象為3499人，實際撤離人數為1777人。

陳其邁指出，整個山區正臨放假期間，山區會有一些活動，希望能夠在中午前完成撤離工作。

陳其邁說，最主要這次颱風的路徑也逐漸地往偏東北，靠近台灣的方向移動，所以對於高雄的影響也會逐漸加大，預估三天的總雨量在平地會達到500毫米，在山區會達到將近600毫米的雨量，所以逐漸地在中午過後，尤其在下午4點開始，風勢雨勢也會逐漸地加大，也要特別提醒在海邊、溪邊、山區活動的民眾，我也特別要求警察局，在海邊活動的民眾，如果一經勸離，這個不接受的話，就立刻開罰。

陳其邁呼籲，請民眾能夠注意各項的防颱的準備工作，有幾個包括說一些工地，或者是這個工區，也特別請包括工務局、水利局，以及相關的這個局處，也要特別注意到說在整個在一些工區裡面施工的狀況，包括抽水機、水閘門、沙包等這些準備的工作，也已經備妥。

也特別針對一些低窪地區，請民政局通知里長以及各大樓的管委會，希望說能夠特別加強在包括抽水機或者防水閘門、沙包等相關的準備工作，風勢還有再加大的這個可能，也要特別提醒民眾隨時注意相關的防颱，以及颱風動態等資訊，務必要做好防颱的準備工作。