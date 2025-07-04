台南芒果登陸新加坡連鎖超市　黃偉哲力推「夏日新寵」香氣席捲星國

▲台南芒果登上新加坡連鎖超市貨架，香氣撲鼻吸引眾多消費者搶購。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／新加坡報導

台南優質水果再度揚威海外！繼鳳梨成功外銷新加坡後，隨著芒果產季到來，台南芒果也強勢進軍新加坡市場，成為當地連鎖超市夏季最受矚目的水果新品。

台南市長黃偉哲4日前往新加坡視察芒果上架情形，並出席推廣活動，與駐星代表童振源、環球夫人李蔓姈一同力挺台南農產，吸引眾多民眾駐足搶購，場面熱絡。

▲駐新加坡代表童振源大使到場支持台南農產國際行銷。

黃偉哲市長指出，新加坡對進口水果品質要求極高，此次台南芒果能夠順利上架大型連鎖超市，是對台南農產品品質的最佳肯定。他強調，市府團隊將持續與農民攜手，從源頭品管、冷鏈運輸到行銷推廣全方位升級，目標讓台南水果成為星國市場的「常勝軍」，讓更多海外消費者認識台南風土滋味。

▲台南市長黃偉哲親赴新加坡推廣芒果，力挺農民打開海外市場。

黃偉哲也說，今年因氣候因素導致芒果產量僅為去年的四成，讓台南芒果格外珍稀，但反而使營養與甜度更加濃縮、品質更出色。尤其色澤亮眼、口感細緻的「西施芒果」成為今年外銷主力，預計未來兩週將迎來盛產高峰，屆時將有10家連鎖超市同步舉辦試吃活動，讓星國民眾一口就愛上台南味。

▲新加坡民眾現場試吃芒果沙拉與優格，驚豔於台南芒果的香甜口感與創意吃法。

現場除了擺滿紅黃交織的愛文、金煌與西施芒果，還設計了芒果沙拉、芒果優格等創意吃法，香氣四溢、吸睛又開胃，引發消費者高度興趣。台南芒果的成功，不僅展現台灣農產走出國際的實力，更讓世界看見台南農民的用心與風土的美味。